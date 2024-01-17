россияне проваливают паспортизацию на оккупированных территориях перед выборами - Юсов

Оккупанты в своих отчетах говорят о неудовлетворительном уровне подготовки к так называемым выборам президента рф, в том числе и из-за провала принудительной паспортизации. Об этом во время пресс-конференции рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Последние закрытые отчеты, которые передают российские силовики на оккупированных территориях в центр, показывают неудовлетворительное состояние подготовки, невыполнение тех задач, которые кремлевский режим ставит перед оккупационными администрациями в контексте подготовки к этому фарсу, который они называют президентские выборы, - сказал Юсов.

Детали

По его словам, речь идет о провале паспортизации.

Несмотря на то, что под российскую паспортизацию буквально загоняют различными инструментами: прямым давлением, прямыми репрессиями из-за невозможности устроиться на работу и получить различные справки, оформить имущество. Уровень паспортизации остается неудовлетворительным на всех временно оккупированных территориях, - добавляет Юсов.

Он отметил, что уровень паспортизации также неудовлетворительный и на территории ОРДЛО, которая долгий период находится под оккупацией.

Юсов отметил, что кремль недоволен этими результатами и проводит частичную ротацию и увольнение с должностей людей, которые отвечают за эти процессы.

Напомним

Из-за отказа жителей временно оккупированных территорий от получения паспортов рф оккупанты сапустили онлайн-сервис для паспортизации населения.