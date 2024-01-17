Захватчики просят увеличить контингент росгвардии на оккупированных территориях - Андрей Юсов

российские оккупанты призывают руководство увеличить количество росгвардейцев на оккупированных территориях для контроля местного населения. Об этом во время пресс-конференции рассказал представитель ГУР Украины Андрей Юсов, передает корреспондент УНН.

Несмотря на большой контингент оккупационной армии на оккупированных территориях, захватчики просят увеличить количество росгвардии, количество представителей фсб и спецслужб для контроля местного населения, - сказал Юсов

Детали

Он отметил, что оккупанты отчитываются руководству, что имеющийся контингент, который составляет более 35 тыс. бойцов росгвардии, не считая спецслужб, не может удовлетворить проведение так называемых выборов согласно поставленным задачам и даже нарисовать готовый результат.

То есть в целом, несмотря на репрессии, несмотря на нарушения прав человека, геноцидные практики, насильственные действия, враг до сих пор не может установить контроль над местным населением и тем более не может обеспечить его лояльность, - отметил Юсов.

Напомним

Андрей Юсов заявлял, что оккупанты в своих отчетах говорят о неудовлетворительном уровне подготовки к так называемым выборам президента рф, в том числе и из-за провала принудительной паспортизации.