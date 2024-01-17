россия перевезла 50 тысяч своих граждан и азиатов в оккупированный Мариуполь на фоне этнических чисток

россияне на оккупированных территориях применяют депортацию и этнические чистки против украинцев, чтобы преодолеть сопротивление местного населения. россия завезла в Мариуполь не менее 50 тыс. россиян и представителей стран Центральной Азии. Об этом рассказал во время пресс-конференции представитель Центра национального сопротивления, имя которого не разглашается, передает УНН.

Детали

"Для того, чтобы преодолеть сопротивление местного населения оккупанты применяют типичные геноцидные практики. Это этническая чистка и депортация украинцев с территории Украины (с временно оккупированной территории)", - сказал представитель Центра нацсопротивления.

Он отметил, что по разным данным, на территории оккупированного Мариуполя уже находится около 50 тыс. россиян и представителей стран центральной Азии.

"Российская оккупационная власть уже на своем центральном уровне ищет контингент и в Центральной Азии и среди криминалитета, обещая им земли, дома, квартиры на ВОТ для того, чтобы они участвовали в войне против Украины", - добавил представитель ЦНС.

Также он рассказал, что еще одним элементом российских преступлений на оккупированных территориях является геноцид украинских детей.

"Только по состоянию на лето мы фиксируем десятки тысяч вывезенных детей с территории Украины", - сказал спикер.

По его словам, детей на территорию рф вывозят из интернатов. Также оккупанты проводят медицинские осмотры, и тех детей, которые якобы нуждаются в лечении, их отправляют в так называемые санатории на территории рф. Соответственно эти дети уже не возвращаются на временно оккупированную украинскую территорию.

"В то же время на территории рф действует ряд социальных программ на усыновление украинских детей. Людям обещают какие-то средства, преференции для того, чтобы усыновлять детей. И этот тренд лично поддерживает так называемая уполномоченная по делам детей при президенте рф львова-белова, которая уже получила орден на арест в Гааге", - добавил спикер.

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Напомним

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