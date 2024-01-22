"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе
В Мариуполе Донецкой области произошла стрельба из стрелкового оружия, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях россии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях рф, исторически заселенных украинцами. Этот шаг направлен на восстановление исторической справедливости.
Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог
Шторм "Иша" обесточил 235 тысяч домов в Северной Ирландии, вызвав серьезные перебои в работе, бездорожье и риск больших пробок на дорогах.
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
Эксперты утверждают, что круговая порука в украинской судебной системе предотвращает привлечение судей Верховного Суда к ответственности.
Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго
Из-за непогоды в Украине не произошло ни одного отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики. Однако более 400 потребителей в четырех областях подверглись временным приостановлениям газоснабжения из-за аварийных ситуаций и технологических нарушений.
Премьер Польши Туск приехал в Киев
Премьер-министр Польши Дональд Туск совершает свой первый с момента назначения на должность визит в Украину.
Буданов заявляет об отсутствии доказательств смерти пригожина
Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что нет никаких доказательств гибели главаря "вагнеровцев" евгения пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года.
Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект о введении множественного гражданства. Этот шаг является частью комплексных изменений в законодательство страны.
Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников
Как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников.
россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА
Российские войска штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. Сам поселок атаковали с применением авиации и артиллерии. Глава Луганской ОВА также сообщает о планах оккупантов тщательно проверить "идеологию" педагогов.