"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе

Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго

Из-за непогоды в Украине не произошло ни одного отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики. Однако более 400 потребителей в четырех областях подверглись временным приостановлениям газоснабжения из-за аварийных ситуаций и технологических нарушений.