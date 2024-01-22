"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе

Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  49089 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  195379 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  251710 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  215179 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  208216 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  214036 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  195156 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  184266 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  170894 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  165457 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе

В Мариуполе Донецкой области произошла стрельба из стрелкового оружия, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Война •   •  14074 просмотра
"Давно такого не было": советник мэра Мариуполя сообщил о стрельбе в городе

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях россии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о территориях рф, исторически заселенных украинцами. Этот шаг направлен на восстановление исторической справедливости.

Политика •   •  12879 просмотра
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях россии

Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог

Шторм "Иша" обесточил 235 тысяч домов в Северной Ирландии, вызвав серьезные перебои в работе, бездорожье и риск больших пробок на дорогах.

Новости Мира •   •  11299 просмотра
Из-за шторма в Ирландии обесточены более 200 тысяч домов и перекрыты десятки дорог

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Эксперты утверждают, что круговая порука в украинской судебной системе предотвращает привлечение судей Верховного Суда к ответственности.

Политика •   •  49089 просмотра
Эксклюзив
Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго

Из-за непогоды в Украине не произошло ни одного отключения электроэнергии, сообщает Министерство энергетики. Однако более 400 потребителей в четырех областях подверглись временным приостановлениям газоснабжения из-за аварийных ситуаций и технологических нарушений.

Общество •   •  14424 просмотра
Отключений света из-за непогоды нет, в Житомире перебои с газом из-за воды в системе газоснабжения - Минэнерго

Премьер Польши Туск приехал в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск совершает свой первый с момента назначения на должность визит в Украину.

Политика •   •  14822 просмотра
Премьер Польши Туск приехал в Киев

Буданов заявляет об отсутствии доказательств смерти пригожина

Глава Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что нет никаких доказательств гибели главаря "вагнеровцев" евгения пригожина в авиакатастрофе в августе прошлого года.

Новости Мира •   •  24014 просмотра
Буданов заявляет об отсутствии доказательств смерти пригожина

Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект о введении множественного гражданства. Этот шаг является частью комплексных изменений в законодательство страны.

Политика •   •  23381 просмотра
Зеленский заявил, что подает в Раду законопроект о множественном гражданстве

Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников

Как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников.

Общество •   •  22570 просмотра
Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников

россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА

Российские войска штурмуют позиции Сил обороны возле Макеевки Луганской области. Сам поселок атаковали с применением авиации и артиллерии. Глава Луганской ОВА также сообщает о планах оккупантов тщательно проверить "идеологию" педагогов.

Война •   •  23774 просмотра
россияне утром ведут штурмы вблизи Макеевки: по поселку бьют из авиации и артиллерии - Луганская ОВА