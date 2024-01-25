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В Нафтогазе сообщают о масштабной кибератаке на один из дата-центров

В Нафтогазе сообщают о масштабной кибератаке на один из дата-центров

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 08:29  •  15808 просмотра

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НАК "Нафтогаз Украины" сообщил о масштабной кибератаке на один из своих дата-центров, что привело к остановке работы веб-сайтов и колл-центра.

Осуществлена масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют компании НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, информирует УНН.

Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети. Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании

- говорится в сообщении.

Сейчас вебсайты и колл-центр не работают.  О сроках восстановления сервисов пообещали сообщить дополнительно.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
В Нафтогазі повідомляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів
Naftogaz reports a large-scale cyberattack on one of its data centers
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В Нафтогазе сообщают о масштабной кибератаке на один из дата-центров

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