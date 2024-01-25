В Нафтогазе сообщают о масштабной кибератаке на один из дата-центров

Осуществлена масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют компании НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза, информирует УНН.

Уважаемые клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и Газсети. Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании - говорится в сообщении.

Сейчас вебсайты и колл-центр не работают. О сроках восстановления сервисов пообещали сообщить дополнительно.