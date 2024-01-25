В Нафтогазі повідомляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів
Київ • УНН
НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.
Здійсненна масштабна кібератака на один із дата-центрів, який використовують компанії НАК "Нафтогаз України". Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, інформує УНН.
Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії
Наразі вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів пообіцяли повідомити додатково.