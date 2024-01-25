В Нафтогазі повідомляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів

Здійсненна масштабна кібератака на один із дата-центрів, який використовують компанії НАК "Нафтогаз України". Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, інформує УНН.

Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії - йдеться у повідомленні.

Наразі вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів пообіцяли повідомити додатково.