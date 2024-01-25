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В Нафтогазі повідомляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів

В Нафтогазі повідомляють про масштабну кібератаку на один із дата-центрів

Київ • УНН

 • 20969 перегляди

НАК "Нафтогаз України" повідомив про масштабну кібератаку на один із своїх дата-центрів, що призвело до зупинки роботи веб-сайтів та колл-центру.

Здійсненна масштабна кібератака на один із дата-центрів, який використовують компанії НАК "Нафтогаз України". Про це повідомила пресслужба Нафтогазу, інформує УНН.

Шановні клієнти ГК "Нафтогаз України" та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії

- йдеться у повідомленні.

Наразі вебсайти та кол-центр не працюють.  Про строки відновлення сервісів пообіцяли повідомити додатково.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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