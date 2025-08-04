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В Днепропетровской области СБУ задержала агента ГРУ РФ в Госспецтрансслужбе

Киев • УНН

 • 592 просмотра

СБУ задержала агента российской разведки в Днепропетровской области. Он корректировал воздушные атаки врага и передавал геолокации воинской части.

В Днепропетровской области СБУ задержала агента ГРУ РФ в Госспецтрансслужбе

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской разведки в Государственной специальной транспортной службе Министерства обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Задержание произошло в Днепропетровской области: мужчина был мобилизован в боевую бригаду Госспецтрансслужбы Минобороны – после мобилизации его завербовали россияне. Фигурант попал в поле зрения российского главного разведывательного управления из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях – вербовка произошла во время общевойсковой подготовки на полигоне.

Предатель получил задание корректировки российских воздушных атак по Силам обороны Украины в Днепропетровской области. В частности, он передал оккупантам геолокации воинской части, где он проходил военную подготовку.

После задержания у него обнаружили и изъяли телефон с доказательствами работы на врага. Фигуранту сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас задержанный находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним

СБУ и Офис Генпрокурора предотвратили покушение ФСБ на командира 108-го отдельного батальона "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова. Жителя Днепропетровщины завербовали российские спецслужбы – его шантажировали вымышленным делом о государственной измене.

Евгений Устименко

ВойнаКриминал и ЧП
Днепропетровская область
Министерство обороны Украины
Служба безопасности Украины
Украина