Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
В Польше россиянин руководил шпионской сетью из 30 человек

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Гражданин россии Михаил Миргородский создал преступную группу для шпионажа и диверсий, которая планировала сорвать поезд. Прокуратура предъявила ему пять обвинений, объявлен международный розыск.

В Польше россиянин руководил шпионской сетью из 30 человек

Гражданин россии Михаил Миргородский создал и координировал преступную группу, которая занималась шпионажем, подрывной деятельностью и пропагандой. Он поручал своим "подчиненным" собирать разведывательную информацию, распространять пророссийские, антиукраинские и антинатовские листовки, нападать на граждан Украины и белорусских диссидентов, а также поджигать их имущество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Рolsat News.

Подробности

По информации прокуратуры, Миргородский действовал от имени фсб россии и в 2023 году организовал преступную группировку из не менее 30 человек -  граждан россии, Украины, беларуси, Литвы и Польши.

Группа собирала разведывательные данные, распространяла пророссийские, антиукраинские и антинатовские материалы, совершала нападения на граждан Украины и белорусских диссидентов, а также поджигала их имущество.

По данным Агентства внутренней безопасности, Миргородский использовал псевдонимы Пинк, Габриэль, Кучинский, Анджей и Андрей, проживал в московской области и имел образование математика, а также знания в сфере криптовалют.

В Люблинском отделении Национальной прокуратуры сообщили, что мужчина не задержан.

Подозреваемый Михаил Миргородский не находится в Польше, поэтому его не могли задержать, а прокурор не мог проводить процессуальные действия с его участием, в частности, предъявлять ему обвинения

- говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуроры предъявили Миргородскому пять обвинений, среди которых: создание и руководство организованной преступной группой, руководство деятельностью иностранной разведки, организация попытки вызвать ДТП, подстрекательство к насилию и разрушению имущества и финансирование террористических преступлений.

Кроме того, следствие установило, что группировка планировала сорвать поезд. Для этого Миргородский собирал средства через криптовалютные биржи.

Подозреваемый объявлен в международный розыск, в том числе по "красному уведомлению" Интерпола.

Расследование продолжается с 2023 года. На данный момент по делу арестовано 16 человек, среди которых 12 граждан Украины, трое белорусов и один россиянин. Все они признали вину. В ноябре 2023 года суд в Люблине признал их виновными и приговорил к срокам заключения до шести лет.

Еще восемь человек: граждане беларуси, россии, Украины, Польши и Литвы, остаются под следствием. Большинство из них находится за пределами Польши, поэтому обвинения им пока не предъявлены.

Следственные действия продолжаются.

Напомним

СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста, который корректировал ракетно-дроновые атаки по Киеву и шпионил за эшелонами Сил обороны. Он устанавливал видеокамеры в арендованных квартирах и возле путей "Укрзализныци" для передачи информации фсб.

Алла Киосак

