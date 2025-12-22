Литва задержала граждан рф и беларуси по подозрению в поставках технологий для ВПК россии

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:35 • 10027 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:00 • 10218 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 12562 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 15393 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 16222 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 17452 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 16128 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 12825 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 12017 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8848 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
89%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26386 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28719 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу22 декабря, 09:41 • 21707 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 20041 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала в рф, склада боеприпасов и места запуска "шахедов" оккупантов13:13 • 10862 просмотра
публикации
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
14:35 • 10028 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 20233 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 57456 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 79492 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 113767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Сирил Рамафоса
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Львов
Реклама
УНН Lite
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo14:33 • 2778 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 28880 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 26539 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 32415 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 33297 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Хранитель
Сухой Су-30

Литва задержала граждан рф и беларуси по подозрению в поставках технологий для ВПК россии

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Несколько граждан беларуси, россии и Литвы подозреваются в передаче технологий, изготовленных за средства ЕС, военной промышленности рф. О подозрении сообщено пяти лицам и одной компании, проведено более десяти обысков в разных городах Литвы.

Литва задержала граждан рф и беларуси по подозрению в поставках технологий для ВПК россии

Несколько граждан беларуси, россии и Литвы подозреваются в передаче технологий, произведенных на средства финансовой помощи ЕС, военной промышленности рф. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Подробности

Начальник 2-го управления специальных расследований Службы расследований Литвы Даугилас Разаускас рассказал, что сейчас проверяются различные версии, в частности та, что оборудование, произведенное на средства ЕС, могли незаконно вывезти в беларусь и рф и использовать в военной промышленности этих государств.

По его словам, на прошлой неделе в рамках расследования были задержаны несколько граждан беларуси, россии и Литвы по подозрению в деятельности в составе преступной группы.

В Литве зафиксировали рекордное количество информационных атак со стороны России и Беларуси13.12.25, 00:58 • 4669 просмотров

Прокурор Дарюс Карчинскас заявил, что о подозрении сообщили пяти лицам и одной компании.

Также было проведено более десяти обысков в разных городах Литвы - по местам жительства и работы, на предприятиях, в автомобилях.

На литовских предприятиях были проведены обыски с целью выявления различных произведенных микросхем, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, поскольку компании, действующие в Литве, занимались этой деятельностью, а фактически ими руководили задержанные лица – граждане беларуси и россии

- сказал Разаускас.

Он добавил, что компании, получившие финансовую помощь ЕС и оказавшиеся в поле зрения следствия, производили оборудование для навигационных и спутниковых систем. Они признаны представляющими угрозу национальной безопасности.

В Польше россиянин руководил шпионской сетью из 30 человек02.12.25, 15:42 • 3216 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Техника
Обыск
Война в Украине
Беларусь
Европейский Союз
Литва