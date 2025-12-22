Литва задержала граждан рф и беларуси по подозрению в поставках технологий для ВПК россии
Несколько граждан беларуси, россии и Литвы подозреваются в передаче технологий, изготовленных за средства ЕС, военной промышленности рф. О подозрении сообщено пяти лицам и одной компании, проведено более десяти обысков в разных городах Литвы.
Несколько граждан беларуси, россии и Литвы подозреваются в передаче технологий, произведенных на средства финансовой помощи ЕС, военной промышленности рф. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Подробности
Начальник 2-го управления специальных расследований Службы расследований Литвы Даугилас Разаускас рассказал, что сейчас проверяются различные версии, в частности та, что оборудование, произведенное на средства ЕС, могли незаконно вывезти в беларусь и рф и использовать в военной промышленности этих государств.
По его словам, на прошлой неделе в рамках расследования были задержаны несколько граждан беларуси, россии и Литвы по подозрению в деятельности в составе преступной группы.
Прокурор Дарюс Карчинскас заявил, что о подозрении сообщили пяти лицам и одной компании.
Также было проведено более десяти обысков в разных городах Литвы - по местам жительства и работы, на предприятиях, в автомобилях.
На литовских предприятиях были проведены обыски с целью выявления различных произведенных микросхем, чипов и другого высокотехнологичного оборудования, поскольку компании, действующие в Литве, занимались этой деятельностью, а фактически ими руководили задержанные лица – граждане беларуси и россии
Он добавил, что компании, получившие финансовую помощь ЕС и оказавшиеся в поле зрения следствия, производили оборудование для навигационных и спутниковых систем. Они признаны представляющими угрозу национальной безопасности.
