Ексклюзив
18:57 • 4398 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
18:48 • 8042 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
18:36 • 8420 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
15:53 • 12630 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 15403 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 15265 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 18948 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
29 грудня, 11:59 • 20483 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 20802 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 37218 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
Литва продовжила заборону на транзит товарів, що можуть бути задіяні у війні проти України

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Влада Литви ухвалила рішення подовжити до 2 січня 2027 року тимчасові обмеження на транзит автотранспортом певних товарів подвійного призначення. Це зроблено для запобігання їх використанню у війні проти України та зміцнення безпеки Європи.

Литва продовжила заборону на транзит товарів, що можуть бути задіяні у війні проти України

У понеділок, 29 грудня, влада Литви ухвалила рішення ще на рік подовжити дію тимчасових обмежень на транзит через країну автотранспортом певних товарів подвійного призначення, які можуть опинитися в росії або білорусі та бути задіяні у війні проти України. Про це інформує видання LRT, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що обмеження діятимуть до 2 січня 2027 року.

Продовжуючи заходи експортного контролю, ми прагнемо забезпечити ефективне застосування міжнародних санкцій та зменшити ризик їх обходу. Це важливий крок у зміцненні нашої безпеки та безпеки всієї Європи

- заявив віцеміністр економіки Паулюс Петраускас.

У повідомленні наголошується, що запроваджені обмеження вже допомогли зменшити потоки таких товарів до росії та білорусі. Водночас загроза обходу санкцій залишається, тож влада вирішила продовжити їхню дію.

Крім того, Литва планує впровадити додаткові механізми експортного контролю для товарів високого пріоритету з підвищеними ризиками відповідно до норм Європейського Союзу.

Нагадаємо

Кілька громадян білорусі, росії та Литви підозрюються у передачі технологій, виготовлених за кошти ЄС, військовій промисловості рф. Про підозру повідомлено п'ятьом особам та одній компанії, проведено понад десять обшуків у різних містах Литви.

Віта Зеленецька

