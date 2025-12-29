Литва продовжила заборону на транзит товарів, що можуть бути задіяні у війні проти України
Влада Литви ухвалила рішення подовжити до 2 січня 2027 року тимчасові обмеження на транзит автотранспортом певних товарів подвійного призначення. Це зроблено для запобігання їх використанню у війні проти України та зміцнення безпеки Європи.
У понеділок, 29 грудня, влада Литви ухвалила рішення ще на рік подовжити дію тимчасових обмежень на транзит через країну автотранспортом певних товарів подвійного призначення, які можуть опинитися в росії або білорусі та бути задіяні у війні проти України. Про це інформує видання LRT, передає УНН.
Зазначається, що обмеження діятимуть до 2 січня 2027 року.
Продовжуючи заходи експортного контролю, ми прагнемо забезпечити ефективне застосування міжнародних санкцій та зменшити ризик їх обходу. Це важливий крок у зміцненні нашої безпеки та безпеки всієї Європи
У повідомленні наголошується, що запроваджені обмеження вже допомогли зменшити потоки таких товарів до росії та білорусі. Водночас загроза обходу санкцій залишається, тож влада вирішила продовжити їхню дію.
Крім того, Литва планує впровадити додаткові механізми експортного контролю для товарів високого пріоритету з підвищеними ризиками відповідно до норм Європейського Союзу.
Кілька громадян білорусі, росії та Литви підозрюються у передачі технологій, виготовлених за кошти ЄС, військовій промисловості рф. Про підозру повідомлено п'ятьом особам та одній компанії, проведено понад десять обшуків у різних містах Литви.
