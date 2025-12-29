Литва продовжила заборону на транзит товарів, що можуть бути задіяні у війні проти України

У понеділок, 29 грудня, влада Литви ухвалила рішення ще на рік подовжити дію тимчасових обмежень на транзит через країну автотранспортом певних товарів подвійного призначення, які можуть опинитися в росії або білорусі та бути задіяні у війні проти України. Про це інформує видання LRT, передає УНН.

Зазначається, що обмеження діятимуть до 2 січня 2027 року.

Продовжуючи заходи експортного контролю, ми прагнемо забезпечити ефективне застосування міжнародних санкцій та зменшити ризик їх обходу. Це важливий крок у зміцненні нашої безпеки та безпеки всієї Європи