Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за вероятного проникновения воздушных шаров из беларуси

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 11340 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 18509 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 17420 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 28386 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 20005 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 37696 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22000 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 16991 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 33485 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27585 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
89%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 39892 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 23180 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 22837 просмотра
Убийство 4 полицейских в Черкасской области: стрелком оказался бывший военный15:33 • 12408 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 16440 просмотра
публикации
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
15:20 • 28380 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 22839 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 37692 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности27 января, 11:42 • 39894 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть27 января, 11:34 • 33481 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo18:07 • 8568 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта17:26 • 8900 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины15:38 • 16442 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 23182 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 32139 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
Дипломатка

Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за вероятного проникновения воздушных шаров из беларуси

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Вильнюсский аэропорт приостановил работу 27 января из-за подозрения в нарушении воздушного пространства воздушными шарами из беларуси. Это уже не первый раз, когда аэропорт закрывается из-за подобных инцидентов.

Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за вероятного проникновения воздушных шаров из беларуси

Вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу во вторник, 27 января, из-за подозрения в нарушении воздушного пространства воздушными шарами, отправленными из беларуси. Об этом пишет Reuters, передает УНН

Аэропорт Вильнюса во вторник вновь приостановил работу из-за подозрения на нарушение воздушного пространства Литвы воздушными шарами, запущенными из беларуси 

- пишет издание. 

Сообщается, что аэропорт закрылся в 17:05 и должен был вновь открыться в 18:05. 

Аэропорт, расположенный примерно в 30 км (19 милях) от белорусской границы, с начала октября закрывался более 10 раз из-за подобных инцидентов. Последний раз его пришлось закрыть 3 декабря 

- отмечает издание. 

Отмечается, что Литва утверждает, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие сигареты из Беларуси, но также обвиняет президента беларуси александра лукашенко, близкого союзника президента россии владимира путина, в том, что он не останавливает то, что она называет формой "гибридной атаки". 

Напомним 

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что президент беларуси александр лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой после переговоров с США.

Павел Башинский

Новости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Беларусь
Reuters
Дональд Трамп
Вильнюс
Литва
Соединённые Штаты