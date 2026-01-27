Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за вероятного проникновения воздушных шаров из беларуси
Вильнюсский аэропорт приостановил работу 27 января из-за подозрения в нарушении воздушного пространства воздушными шарами из беларуси. Это уже не первый раз, когда аэропорт закрывается из-за подобных инцидентов.
Аэропорт Вильнюса во вторник вновь приостановил работу из-за подозрения на нарушение воздушного пространства Литвы воздушными шарами, запущенными из беларуси
Сообщается, что аэропорт закрылся в 17:05 и должен был вновь открыться в 18:05.
Аэропорт, расположенный примерно в 30 км (19 милях) от белорусской границы, с начала октября закрывался более 10 раз из-за подобных инцидентов. Последний раз его пришлось закрыть 3 декабря
Отмечается, что Литва утверждает, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие сигареты из Беларуси, но также обвиняет президента беларуси александра лукашенко, близкого союзника президента россии владимира путина, в том, что он не останавливает то, что она называет формой "гибридной атаки".
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что президент беларуси александр лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой после переговоров с США.