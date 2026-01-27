Вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу во вторник, 27 января, из-за подозрения в нарушении воздушного пространства воздушными шарами, отправленными из беларуси. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Аэропорт Вильнюса во вторник вновь приостановил работу из-за подозрения на нарушение воздушного пространства Литвы воздушными шарами, запущенными из беларуси - пишет издание.

Сообщается, что аэропорт закрылся в 17:05 и должен был вновь открыться в 18:05.

Аэропорт, расположенный примерно в 30 км (19 милях) от белорусской границы, с начала октября закрывался более 10 раз из-за подобных инцидентов. Последний раз его пришлось закрыть 3 декабря - отмечает издание.

Отмечается, что Литва утверждает, что воздушные шары отправляют контрабандисты, перевозящие сигареты из Беларуси, но также обвиняет президента беларуси александра лукашенко, близкого союзника президента россии владимира путина, в том, что он не останавливает то, что она называет формой "гибридной атаки".

Напомним

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что президент беларуси александр лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой после переговоров с США.