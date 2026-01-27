Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через ймовірне проникнення повітряних куль з білорусі

Вільнюський аеропорт знову призупинив роботу у вівторок, 27 січня, через підозру у порушення повітряного простору повітряними кулями, відправленими з білорусі. Про це пише Reuters, передає УНН.

Аеропорт Вільнюса у вівторок знову призупинив роботу через підозру на порушення повітряного простору Литви повітряними кулями, запущеними з білорусі - пише видання.

Повідомляється, що аеропорт закрився о 17:05 і мав знову відкритися о 18:05.

Аеропорт, розташований приблизно за 30 км (19 миль) від білоруського кордону, з початку жовтня закривався більше 10 разів через подібні інциденти. Останній раз його довелося закрити 3 грудня - зазначає видання.

Наголошується, що Литва стверджує, що повітряні кулі відправляють контрабандисти, які перевозять сигарети з білорусі, але також звинувачує президента білорусі олександра лукашенка, близького союзника президента росії володимира путіна, в тому, що він не зупиняє те, що вона називає формою "гібридної атаки".

Нагадаємо

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул повідомив, що президент білорусі олександр лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних кулей над Литвою після переговорів із США.