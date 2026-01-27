Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через ймовірне проникнення повітряних куль з білорусі

$43.130.01
51.060.41
ukenru
17:43 • 11390 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 18599 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 17483 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 28477 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 20050 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 37768 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22013 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17001 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 33536 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27593 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2м/с
89%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 39892 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23180 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 22837 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий15:33 • 12408 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 16440 перегляди
Публікації
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 28479 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 22928 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 37768 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 39980 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 33536 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 8622 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 8956 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 16510 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23253 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 32167 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Дипломатка

Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через ймовірне проникнення повітряних куль з білорусі

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Вільнюський аеропорт призупинив роботу 27 січня через підозру у порушенні повітряного простору повітряними кулями з білорусі. Це вже не вперше, коли аеропорт закривається через подібні інциденти.

Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через ймовірне проникнення повітряних куль з білорусі

Вільнюський аеропорт знову призупинив роботу у вівторок, 27 січня, через підозру у порушення повітряного простору повітряними кулями, відправленими з білорусі. Про це пише Reuters, передає УНН

Аеропорт Вільнюса у вівторок знову призупинив роботу через підозру на порушення повітряного простору Литви повітряними кулями, запущеними з білорусі 

- пише видання. 

Повідомляється, що аеропорт закрився о 17:05 і мав знову відкритися о 18:05. 

Аеропорт, розташований приблизно за 30 км (19 миль) від білоруського кордону, з початку жовтня закривався більше 10 разів через подібні інциденти. Останній раз його довелося закрити 3 грудня 

- зазначає видання. 

Наголошується, що Литва стверджує, що повітряні кулі відправляють контрабандисти, які перевозять сигарети з білорусі, але також звинувачує президента білорусі олександра лукашенка, близького союзника президента росії володимира путіна, в тому, що він не зупиняє те, що вона називає формою "гібридної атаки". 

Нагадаємо 

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул повідомив, що президент білорусі олександр лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних кулей над Литвою після переговорів із США.

Павло Башинський

Новини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Білорусь
Reuters
Дональд Трамп
Вільнюс
Литва
Сполучені Штати Америки