лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою
Київ • УНН
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул повідомив, що олександр лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних куль над Литвою після переговорів зі США. Раніше Литва оголосила надзвичайну ситуацію через ці польоти.
Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі
Проте лукашенко вважає, що Литва перебільшує ситуацію: "Я вважаю, що президент білорусі щиро намагається заспокоїти ситуацію. Я думаю, що це займе деякий час, але я думаю, що це можна вирішити. Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами – так він мене запевняє", – додав Коул.
Нагадаємо
9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з білорусі, що порушують роботу авіації.
6 грудня аеропорт Вільнюса зново призупиняв роботу через запуск метеозондів з білорусі. Обмеження діяли з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, пасажирам рекомендували звертатися до авіакомпаній.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку нових санкцій ЄС проти білорусі. Це відповідь на гібридні дії проти Литви, зокрема зростання кількості вторгнень контрабандних повітряних куль.
