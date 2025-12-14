лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою

$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 13264 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 22132 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 18943 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 19312 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 17692 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 13601 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 14574 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14713 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13091 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13475 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Терміни відновлення електро- та водопостачання в Одесі наразі невідомі — голова МВА Лисак13 грудня, 14:29 • 4974 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 18239 перегляди
Чехія не братиме на себе гарантії фінансування України - Бабіш13 грудня, 16:29 • 7916 перегляди
Руйнують ілюзію “успіху” російських пропагандистів: укранські військові записали відеовітання із ПокровськаVideo18:24 • 4556 перегляди
18-річна одеситка Валерія Лісовська отримала корону "Міс Україна - 2025"21:44 • 5584 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 18244 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 24854 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 29190 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 39274 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 62391 перегляди
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 13667 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 15382 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 20672 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 55357 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 36467 перегляди
лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул повідомив, що олександр лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних куль над Литвою після переговорів зі США. Раніше Литва оголосила надзвичайну ситуацію через ці польоти.

лукашенко пообіцяв США припинити польоти повітряних куль над Литвою

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джон Коул повідомив що президент білорусі олександр лукашенко пообіцяв припинити польоти повітряних кулей над Литвою після переговорів із США. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Він нещодавно погодився зробити все можливе, щоб зупинити повітряні кулі

- заявив Коул агентству Reuters після зустрічі з Лукашенком.

Проте лукашенко вважає, що Литва перебільшує ситуацію: "Я вважаю, що президент білорусі щиро намагається заспокоїти ситуацію. Я думаю, що це займе деякий час, але я думаю, що це можна вирішити. Він хоче нормальних стосунків зі своїми сусідами – так він мене запевняє", – додав Коул.

Нагадаємо

9 грудня уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з білорусі, що порушують роботу авіації.

6 грудня аеропорт Вільнюса зново призупиняв роботу через запуск метеозондів з білорусі. Обмеження діяли з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, пасажирам рекомендували звертатися до авіакомпаній.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку нових санкцій ЄС проти білорусі. Це відповідь на гібридні дії проти Литви, зокрема зростання кількості вторгнень контрабандних повітряних куль.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Санкції
Білорусь
Європейська комісія
Reuters
Дональд Трамп
Литва
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн