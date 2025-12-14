$42.270.00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Александр Сырский
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Покровск
Беларусь
лукашенко пообещал США прекратить полеты воздушных шаров над Литвой

Киев • УНН

 • 284 просмотра

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что александр лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой после переговоров с США. Ранее Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за этих полетов.

лукашенко пообещал США прекратить полеты воздушных шаров над Литвой

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой после переговоров с США. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Он недавно согласился сделать все возможное, чтобы остановить воздушные шары

- заявил Коул агентству Reuters после встречи с Лукашенко.

Однако Лукашенко считает, что Литва преувеличивает ситуацию: "Я считаю, что президент Беларуси искренне пытается успокоить ситуацию. Я думаю, что это займет некоторое время, но я думаю, что это можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями – так он меня уверяет", – добавил Коул.

Напомним

9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, нарушающих работу авиации.

6 декабря аэропорт Вильнюса снова приостанавливал работу из-за запуска метеозондов из Беларуси. Ограничения действовали с 18:06 до 21:05 по местному времени, пассажирам рекомендовали обращаться к авиакомпаниям.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций ЕС против Беларуси. Это ответ на гибридные действия против Литвы, в частности рост количества вторжений контрабандных воздушных шаров.

Вита Зеленецкая

