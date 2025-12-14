лукашенко пообещал США прекратить полеты воздушных шаров над Литвой
Киев • УНН
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что александр лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой после переговоров с США. Ранее Литва объявила чрезвычайную ситуацию из-за этих полетов.
Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал прекратить полеты воздушных шаров над Литвой после переговоров с США. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Он недавно согласился сделать все возможное, чтобы остановить воздушные шары
Однако Лукашенко считает, что Литва преувеличивает ситуацию: "Я считаю, что президент Беларуси искренне пытается успокоить ситуацию. Я думаю, что это займет некоторое время, но я думаю, что это можно решить. Он хочет нормальных отношений со своими соседями – так он меня уверяет", – добавил Коул.
Напомним
9 декабря правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, нарушающих работу авиации.
6 декабря аэропорт Вильнюса снова приостанавливал работу из-за запуска метеозондов из Беларуси. Ограничения действовали с 18:06 до 21:05 по местному времени, пассажирам рекомендовали обращаться к авиакомпаниям.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций ЕС против Беларуси. Это ответ на гибридные действия против Литвы, в частности рост количества вторжений контрабандных воздушных шаров.
Литва планирует за полгода разработать технологии противодействия воздушным шарам и дронам16.11.25, 16:06 • 5335 просмотров