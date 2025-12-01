ЄС готує нові санкції проти білорусі через гібридні атаки на Литву - фон дер Ляєн
Київ • УНН
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку нових санкцій ЄС проти білорусі. Це відповідь на гібридні дії проти Литви, зокрема зростання кількості вторгнень контрабандних повітряних куль.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що Європейський Союз готує нові санкції проти білорусі у відповідь на її гібридні дії проти Литви. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За словами політикині, ситуація на кордоні з білоруссю погіршується, причому кількість вторгнень контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви зростає.
Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. Ми й далі повністю солідарні з Литвою. Готуємо подальші заходи в межах нашого режиму санкцій
Нагадаємо
Впродовж днів 23 і 24 листопада аеропорт в столиці Литви тимчасово обмежував повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів.
