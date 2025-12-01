ЄС готує нові санкції проти білорусі через гібридні атаки на Литву - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що Європейський Союз готує нові санкції проти білорусі у відповідь на її гібридні дії проти Литви. Про це повідомляє УНН.

За словами політикині, ситуація на кордоні з білоруссю погіршується, причому кількість вторгнень контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви зростає.

Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. Ми й далі повністю солідарні з Литвою. Готуємо подальші заходи в межах нашого режиму санкцій