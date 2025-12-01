$42.270.07
ЄС готує нові санкції проти білорусі через гібридні атаки на Литву - фон дер Ляєн

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку нових санкцій ЄС проти білорусі. Це відповідь на гібридні дії проти Литви, зокрема зростання кількості вторгнень контрабандних повітряних куль.

ЄС готує нові санкції проти білорусі через гібридні атаки на Литву - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови з президентом Литви Гітанасом Науседою заявила, що Європейський Союз готує нові санкції проти білорусі у відповідь на її гібридні дії проти Литви. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами політикині, ситуація на кордоні з білоруссю погіршується, причому кількість вторгнень контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви зростає.

Такі гібридні атаки режиму Лукашенка є абсолютно неприйнятними. Ми й далі повністю солідарні з Литвою. Готуємо подальші заходи в межах нашого режиму санкцій

– підкреслила фон дер Ляєн.

Нагадаємо

Впродовж днів 23 і 24 листопада аеропорт в столиці Литви тимчасово обмежував повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Білорусь
Гітанас Науседа
Європейська комісія
Європейський Союз
Литва
Урсула фон дер Ляєн