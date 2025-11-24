Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу через ймовірний наліт аеростатів

$42.270.11
48.700.19
ukenru
Ексклюзив
07:12 • 9158 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 10810 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 12824 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 19664 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 27625 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 30507 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 34915 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26648 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22701 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19964 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4.2м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Робоча версія мирного плану Трампа вже відрізняється від того документу, який публікувався раніше - New York Times 23 листопада, 22:54 • 10214 перегляди
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 14476 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo24 листопада, 01:04 • 12541 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto02:09 • 14892 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 18484 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 9160 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 47151 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 124764 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 87733 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 92360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті07:49 • 566 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 34008 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 44700 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 46598 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 124754 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Brent
Fox News

Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу через ймовірний наліт аеростатів

Київ • УНН

 • 852 перегляди

Протягом 23-24 листопада Вільнюський аеропорт двічі запроваджував тимчасові обмеження повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів. Це спричинило перерви в роботі летовища та можливі затримки рейсів.

Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу через ймовірний наліт аеростатів

У литовському аеропорту Вільнюса протягом 23-24 листопада двічі запроваджували тимчасові обмеження повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів. Це спричинило перерви в роботі летовища та можливі затримки рейсів. Про це повідомляє пресслужба аеропорту, пише УНН.

Деталі

Уночі 24 листопада о 01:40 над Вільнюським аеропортом було введено тимчасову заборону на польоти. За даними фахівців, рішення пов’язане з фіксацією навігаційних маркерів, характерних для аеростатів, що рухалися у бік летовища. Обмеження зняли близько 03:25.

Вільнюський аеропорт тимчасово зупинив роботу через підозрілу повітряну кулю21.11.25, 01:25 • 2774 перегляди

Подібний інцидент стався й напередодні. 23 листопада о 18:55 аеропорт знову опинився під тимчасовими обмеженнями через схожі сигнали від об’єктів, що рухалися в напрямку злітно-посадкової смуги. Роботу повітряного простору відновили опівночі – приблизно о 00:25 24 листопада.

Адміністрація попереджає, що протягом доби можливі затримки рейсів, оскільки зміни в графіку вплинули на ротацію екіпажів і повітряних суден. Пасажирам радять звертатися до своїх авіакомпаній для уточнення деталей, а актуальний статус рейсів відстежувати на офіційному сайті Вільнюського аеропорту.

Литва відкриває пункти пропуску на кордоні з білоруссю після зменшення інцидентів у повітряному просторі19.11.25, 15:25 • 3450 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Білорусь
Вільнюс
Литва