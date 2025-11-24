Вільнюський аеропорт двічі зупиняв роботу через ймовірний наліт аеростатів
Київ • УНН
Протягом 23-24 листопада Вільнюський аеропорт двічі запроваджував тимчасові обмеження повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів. Це спричинило перерви в роботі летовища та можливі затримки рейсів.
Деталі
Уночі 24 листопада о 01:40 над Вільнюським аеропортом було введено тимчасову заборону на польоти. За даними фахівців, рішення пов’язане з фіксацією навігаційних маркерів, характерних для аеростатів, що рухалися у бік летовища. Обмеження зняли близько 03:25.
Подібний інцидент стався й напередодні. 23 листопада о 18:55 аеропорт знову опинився під тимчасовими обмеженнями через схожі сигнали від об’єктів, що рухалися в напрямку злітно-посадкової смуги. Роботу повітряного простору відновили опівночі – приблизно о 00:25 24 листопада.
Адміністрація попереджає, що протягом доби можливі затримки рейсів, оскільки зміни в графіку вплинули на ротацію екіпажів і повітряних суден. Пасажирам радять звертатися до своїх авіакомпаній для уточнення деталей, а актуальний статус рейсів відстежувати на офіційному сайті Вільнюського аеропорту.
