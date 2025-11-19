$42.090.03
Литва відкриває пункти пропуску на кордоні з білоруссю після зменшення інцидентів у повітряному просторі

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Литва знову відкриває два прикордонні пункти на кордоні з білоруссю, які були тимчасово закриті через польоти метеозондів контрабандистів. Рішення уряду прийнято після зменшення інцидентів у повітряному просторі, що раніше призводили до закриття аеропорту Вільнюса.

Литва відкриває пункти пропуску на кордоні з білоруссю після зменшення інцидентів у повітряному просторі
Фото: VSAT

Литва оголосила про повторне відкриття двох прикордонних пунктів на кордоні з білоруссю після тимчасового закриття, введеного через польоти метеозондів контрабандистів, що порушували повітряний рух та викликали закриття аеропорту Вільнюса. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Уряд повідомив, що пункти пропуску відновлять роботу вже у четвер. Раніше влада заявляла, що вони залишатимуться закритими до кінця листопада, оскільки, за даними Литви, контрабандисти запускали з білорусі повітряні кулі з сигаретами, а офіційний Вільнюс називав це "гібридною атакою" та звинувачував мінськ і особисто олександра лукашенка у бездіяльності.

лукашенко не встановлює правила: глава МЗС Литви відхилив пропозицію диктатора про переговори щодо відновлення кордону11.11.25, 20:01 • 4093 перегляди

Втім, кількість інцидентів у повітряному просторі відчутно скоротилася, і аеропорт Вільнюса востаннє довелося закривати понад тиждень тому. Це дозволило уряду змінити підхід.

Обставини змінилися, і обмеження на перетин державного кордону більше не потрібні для забезпечення внутрішньої безпеки 

– заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович під час відкритого засідання уряду.

Латвія та Естонія пообіцяли підтримати Литву у протистоянні з білоруссю – Ругінене13.11.25, 16:06 • 3371 перегляд

На тлі подій Польща цього тижня також знову відкрила два свої переходи поблизу Литви, закриті раніше "на знак солідарності". лукашенко зі свого боку критикує рішення сусідів, назвавши закриття "божевільною аферою" та звинувативши Захід у "гібридній війні".

Нагадаємо

29 жовтня Литва офіційно закрила кордон із білоруссю, заявляючи про масову контрабанду, перетнути пункти пропуску могли лише певні категорії громадян. 

У листопаді литовські прикордонники зупинили вісім повітряних куль та саморобний дрон, запущені з білорусі. 

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Білорусь
Reuters
Вільнюс
Литва
Польща