Литва открывает пункты пропуска на границе с Беларусью после уменьшения инцидентов в воздушном пространстве

Фото: VSAT

Литва объявила о повторном открытии двух пограничных пунктов на границе с Беларусью после временного закрытия, введенного из-за полетов метеозондов контрабандистов, нарушавших воздушное движение и вызвавших закрытие аэропорта Вильнюса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Правительство сообщило, что пункты пропуска возобновят работу уже в четверг. Ранее власти заявляли, что они будут оставаться закрытыми до конца ноября, поскольку, по данным Литвы, контрабандисты запускали из Беларуси воздушные шары с сигаретами, а официальный Вильнюс называл это "гибридной атакой" и обвинял Минск и лично Александра Лукашенко в бездействии.

лукашенко не устанавливает правила: глава МИД Литвы отклонил предложение диктатора о переговорах по восстановлению границы

Впрочем, количество инцидентов в воздушном пространстве ощутимо сократилось, и аэропорт Вильнюса в последний раз пришлось закрывать более недели назад. Это позволило правительству изменить подход.

Обстоятельства изменились, и ограничения на пересечение государственной границы больше не нужны для обеспечения внутренней безопасности – заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович во время открытого заседания правительства.

Латвия и Эстония пообещали поддержать Литву в противостоянии с Беларусью – Ругинене

На фоне событий Польша на этой неделе также вновь открыла два своих перехода вблизи Литвы, закрытые ранее "в знак солидарности". Лукашенко со своей стороны критикует решение соседей, назвав закрытие "безумной аферой" и обвинив Запад в "гибридной войне".

Напомним

29 октября Литва официально закрыла границу с Беларусью, заявляя о массовой контрабанде, пересечь пункты пропуска могли только определенные категории граждан.

В ноябре литовские пограничники остановили восемь воздушных шаров и самодельный дрон, запущенные из Беларуси.