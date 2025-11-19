Литва открывает пункты пропуска на границе с Беларусью после уменьшения инцидентов в воздушном пространстве

$42.090.03
Эксклюзив
14:24 • 5174 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
14:04 • 8324 просмотра
Зеленский встретится с представителями армии США в четверг на фоне получения Киевом "сигналов" о плане США по прекращению войны - Reuters
13:20 • 8610 просмотра
Высоковольтную линию питания Запорожской АЭС восстановили - Укрэнерго
13:15 • 11230 просмотра
Число жертв ночной атаки рф в Тернополе возросло до 25, трое из них - детиVideo
12:10 • 14192 просмотра
Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Эксклюзив
11:46 • 20477 просмотра
Лицензия скандальной клиники Odrex под вопросом: Минздрав формирует комиссию после смертей пациентов
11:37 • 17867 просмотра
Рада уволила Галущенко с должности министра юстиции
10:05 • 16131 просмотра
Румыния вдобавок к Польше поднимала истребители на фоне атаки рф на Украину: фиксировала дрон в своем авиапространстве
Эксклюзив
19 ноября, 08:21 • 18777 просмотра
В Днепропетровской области учительница напала с ножом на сотрудницу лицея
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 36239 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
россия ударила по энергетике: в нескольких областях ввели аварийные отключения света19 ноября, 05:59 • 30508 просмотра
В Тернополе 9 погибших, есть пострадавшие в ряде областей: Зеленский показал последствия атаки рф более 470 дронами и 48 ракетамиPhotoVideo19 ноября, 07:35 • 19114 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 26531 просмотра
10 человек погибли из-за атаки рф на Тернополь, среди 37 пострадавших двенадцать детей, есть люди под завалами - МВДPhotoVideo19 ноября, 08:10 • 26798 просмотра
Уже 20 погибших, включая 2 детей, и 66 пострадавших в результате атаки рф на ТернопольPhoto11:26 • 19648 просмотра
публикации
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
14:24 • 5174 просмотра
Как вернуть билет на поезд: подробная инструкцияPhoto14:12 • 4800 просмотра
Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждогоPhoto12:04 • 16547 просмотра
Импорт газа из Греции: эксперт рассказал, что выгоднее и хватит ли поставокPhoto
Эксклюзив
19 ноября, 08:06 • 36239 просмотра
Больше года без реакции: почему Минздрав не проверяет клинику Odrex после смерти пациента и жалоб на действия врачей
Эксклюзив
19 ноября, 07:42 • 36378 просмотра
Литва открывает пункты пропуска на границе с Беларусью после уменьшения инцидентов в воздушном пространстве

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Литва вновь открывает два пограничных пункта на границе с Беларусью, которые были временно закрыты из-за полетов метеозондов контрабандистов. Решение правительства принято после уменьшения инцидентов в воздушном пространстве, что ранее приводило к закрытию аэропорта Вильнюса.

Литва открывает пункты пропуска на границе с Беларусью после уменьшения инцидентов в воздушном пространстве
Фото: VSAT

Литва объявила о повторном открытии двух пограничных пунктов на границе с Беларусью после временного закрытия, введенного из-за полетов метеозондов контрабандистов, нарушавших воздушное движение и вызвавших закрытие аэропорта Вильнюса. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Правительство сообщило, что пункты пропуска возобновят работу уже в четверг. Ранее власти заявляли, что они будут оставаться закрытыми до конца ноября, поскольку, по данным Литвы, контрабандисты запускали из Беларуси воздушные шары с сигаретами, а официальный Вильнюс называл это "гибридной атакой" и обвинял Минск и лично Александра Лукашенко в бездействии.

лукашенко не устанавливает правила: глава МИД Литвы отклонил предложение диктатора о переговорах по восстановлению границы11.11.25, 20:01 • 4095 просмотров

Впрочем, количество инцидентов в воздушном пространстве ощутимо сократилось, и аэропорт Вильнюса в последний раз пришлось закрывать более недели назад. Это позволило правительству изменить подход.

Обстоятельства изменились, и ограничения на пересечение государственной границы больше не нужны для обеспечения внутренней безопасности 

– заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович во время открытого заседания правительства.

Латвия и Эстония пообещали поддержать Литву в противостоянии с Беларусью – Ругинене13.11.25, 16:06 • 3377 просмотров

На фоне событий Польша на этой неделе также вновь открыла два своих перехода вблизи Литвы, закрытые ранее "в знак солидарности". Лукашенко со своей стороны критикует решение соседей, назвав закрытие "безумной аферой" и обвинив Запад в "гибридной войне".

Напомним

29 октября Литва официально закрыла границу с Беларусью, заявляя о массовой контрабанде, пересечь пункты пропуска могли только определенные категории граждан. 

В ноябре литовские пограничники остановили восемь воздушных шаров и самодельный дрон, запущенные из Беларуси. 

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Беларусь
Reuters
Вильнюс
Литва
Польша