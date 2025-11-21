Вільнюський аеропорт тимчасово зупинив роботу через підозрілу повітряну кулю
Вільнюський аеропорт 20 листопада тимчасово обмежив повітряний простір через підозру на проліт повітряної кулі, що призвело до затримок для понад 1100 пасажирів та близько десяти рейсів. Роботу летовища повністю відновили близько 19:55 за місцевим часом.
Увечері 20 листопада у Вільнюському аеропорту тимчасово обмежили повітряний простір через підозру на проліт повітряної кулі. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужба аеропорту у Facebook.
Деталі
Обмеження ввели приблизно о 18:38 за місцевим часом після виявлення навігаційних даних, які могли свідчити про рух повітряної кулі.
За попередньою інформацією, рішення про запровадження обмеження повітряного простору було прийнято у звʼязку з навігаційними слідами, характерними для повітряних куль, що рухалися в напрямку Вільнюського аеропорту
Зазначається, що близько 19:55 роботу летовища повністю відновили.
Через інцидент затримок зазнали понад 1100 пасажирів і близько десяти рейсів: чотири були скасовані, а ще шість — змінені за часом прибуття чи відправлення.
Пресслужба аеропорту закликала пасажирів відстежувати оновлення на офіційному сайті летовища й звертатися до своїх авіаперевізників у разі змін у розкладі.
Інциденти з повітряними кулями з Білорусі
Пізно ввечері в суботу, 4 жовтня над міжнародним аеропортом Вільнюса було обмежено повітряний простір, ймовірно через помічені повітряні кулі. Летовище було закрите для прийому та відправлення повітряних суден, а літаки направляли на запасні аеродроми.
Увечері 30 жовтня литовська влада тимчасово закрила повітряний простір над Вільнюсом після того, як у напрямку столичного аеропорту зафіксували повітряні кулі, що пролітали з боку білорусі. Це був вже шостий випадок за жовтень, коли польоти над литовською столицею доводиться зупиняти через такі інциденти.
У суботу, 8 листопада рух повітряних суден у Вільнюському аеропорту було тимчасово зупинено через загрозу, пов'язану з метеозондом.
