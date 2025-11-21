Вільнюський аеропорт тимчасово зупинив роботу через підозрілу повітряну кулю

$42.090.00
22:25 • 1736 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
21:45 • 4820 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20:30 • 10585 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
17:57 • 20909 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 40680 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
20 листопада, 15:56 • 35856 перегляди
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 53582 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
20 листопада, 13:38 • 61599 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 64017 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
20 листопада, 12:48 • 27230 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 28846 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 39081 перегляди
путінський патріарх кирил після обстрілу Тернополя заявив, що росія у війні не порушує заповідь "не убий"20 листопада, 17:33 • 10236 перегляди
Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 27: з-під завалів дістали тіло жінки18:18 • 5052 перегляди
Зустріч Зеленського із фракцією "Слуга народу" завершилася20:00 • 6648 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 39139 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 53581 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 61597 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
20 листопада, 13:09 • 64016 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях20 листопада, 12:24 • 63957 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 28905 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 42872 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 65173 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 61781 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 62573 перегляди
Вільнюський аеропорт тимчасово зупинив роботу через підозрілу повітряну кулю

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Вільнюський аеропорт 20 листопада тимчасово обмежив повітряний простір через підозру на проліт повітряної кулі, що призвело до затримок для понад 1100 пасажирів та близько десяти рейсів. Роботу летовища повністю відновили близько 19:55 за місцевим часом.

Вільнюський аеропорт тимчасово зупинив роботу через підозрілу повітряну кулю

Увечері 20 листопада у Вільнюському аеропорту тимчасово обмежили повітряний простір через підозру на проліт повітряної кулі. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужба аеропорту у Facebook.

Деталі

Обмеження ввели приблизно о 18:38 за місцевим часом після виявлення навігаційних даних, які могли свідчити про рух повітряної кулі.

За попередньою інформацією, рішення про запровадження обмеження повітряного простору було прийнято у звʼязку з навігаційними слідами, характерними для повітряних куль, що рухалися в напрямку Вільнюського аеропорту

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 19:55 роботу летовища повністю відновили.

Через інцидент затримок зазнали понад 1100 пасажирів і близько десяти рейсів: чотири були скасовані, а ще шість — змінені за часом прибуття чи відправлення.

Пресслужба аеропорту закликала пасажирів відстежувати оновлення на офіційному сайті летовища й звертатися до своїх авіаперевізників у разі змін у розкладі.

Інциденти з повітряними кулями з Білорусі

Пізно ввечері в суботу, 4 жовтня над міжнародним аеропортом Вільнюса було обмежено повітряний простір, ймовірно через помічені повітряні кулі. Летовище було закрите для прийому та відправлення повітряних суден, а літаки направляли на запасні аеродроми. 

Увечері 30 жовтня литовська влада тимчасово закрила повітряний простір над Вільнюсом після того, як у напрямку столичного аеропорту зафіксували повітряні кулі, що пролітали з боку білорусі. Це був вже шостий випадок за жовтень, коли польоти над литовською столицею доводиться зупиняти через такі інциденти. 

У суботу, 8 листопада рух повітряних суден у Вільнюському аеропорту було тимчасово зупинено через загрозу, пов'язану з метеозондом. 

Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам16.11.25, 16:06 • 5169 переглядiв

Віта Зеленецька

