ЕС готовит новые санкции против Беларуси из-за гибридных атак на Литву - фон дер Ляйен
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций ЕС против Беларуси. Это ответ на гибридные действия против Литвы, в частности рост количества вторжений контрабандных воздушных шаров.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что Европейский Союз готовит новые санкции против Беларуси в ответ на ее гибридные действия против Литвы. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам политика, ситуация на границе с Беларусью ухудшается, причем количество вторжений контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы растет.
Такие гибридные атаки режима Лукашенко абсолютно неприемлемы. Мы и дальше полностью солидарны с Литвой. Готовим дальнейшие меры в рамках нашего режима санкций
Напомним
В течение 23 и 24 ноября аэропорт в столице Литвы временно ограничивал воздушное пространство из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов.
