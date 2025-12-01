ЕС готовит новые санкции против Беларуси из-за гибридных атак на Литву - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что Европейский Союз готовит новые санкции против Беларуси в ответ на ее гибридные действия против Литвы. Об этом сообщает УНН.

По словам политика, ситуация на границе с Беларусью ухудшается, причем количество вторжений контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы растет.

Такие гибридные атаки режима Лукашенко абсолютно неприемлемы. Мы и дальше полностью солидарны с Литвой. Готовим дальнейшие меры в рамках нашего режима санкций