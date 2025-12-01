$42.270.07
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
ЕС готовит новые санкции против Беларуси из-за гибридных атак на Литву - фон дер Ляйен

Киев • УНН

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке новых санкций ЕС против Беларуси. Это ответ на гибридные действия против Литвы, в частности рост количества вторжений контрабандных воздушных шаров.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси из-за гибридных атак на Литву - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что Европейский Союз готовит новые санкции против Беларуси в ответ на ее гибридные действия против Литвы. Об этом сообщает УНН.

Детали

По словам политика, ситуация на границе с Беларусью ухудшается, причем количество вторжений контрабандных воздушных шаров в воздушное пространство Литвы растет.

Такие гибридные атаки режима Лукашенко абсолютно неприемлемы. Мы и дальше полностью солидарны с Литвой. Готовим дальнейшие меры в рамках нашего режима санкций

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Напомним

В течение 23 и 24 ноября аэропорт в столице Литвы временно ограничивал воздушное пространство из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов.

беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters

Вадим Хлюдзинский

Санкции
Беларусь
Гитанас Науседа
Европейская комиссия
Европейский Союз
Литва
Урсула фон дер Ляйен