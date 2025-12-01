беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters
Киев • УНН
В Вильнюсе отметили, что это не первый случай, когда белорусский режим выдумывает истории и бросает обвинения в адрес Литвы.
Власти беларуси обвинили Литву в использовании дрона для шпионажа и сброса "экстремистских материалов". Официальный Вильнюс отверг обвинения со стороны минска, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Министерство внутренних дел беларуси обвинило Литву в пролете дрона, который якобы был обнаружен на улице города гродно. Там заявили, что дрон якобы был оснащен фото- и видеокамерой, способными собирать разведывательные данные.
Кроме того, с дрона якобы были сброшены "экстремистские печатные материалы" - в частности, речь идет о бело-красно-белых национальных белорусских флагах, которые сейчас являются символикой оппозиционеров режима лукашенко. В 1990-х этот флаг был государственным символом республики беларусь.
Представитель Национального центра кризисного управления Литвы отрицал отправку дронов для выполнения "шпионской миссии".
Это не первый случай, когда белорусский режим выдумывает истории и бросает обвинения на западные страны и Литву
Напомним
В течение дней 23 и 24 ноября аэропорт в столице Литвы временно ограничивал воздушное пространство из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов.