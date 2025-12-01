беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
15:35 • 3474 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
14:52 • 7668 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
13:38 • 11098 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
12:41 • 14864 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 18184 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 19928 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 35419 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 19349 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 35794 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 37333 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.1м/с
89%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Mazda показала новый CX-5 с интегрированными сервисами GooglePhoto1 декабря, 07:27 • 5280 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 20657 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 26062 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 16864 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 14950 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto16:00 • 3682 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 14950 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 26063 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 35418 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 35793 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Эмманюэль Макрон
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Бельгия
Европа
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 16864 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 20657 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 79756 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 56634 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 72926 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Дія (сервис)
Золото

беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters

Киев • УНН

 • 40 просмотра

В Вильнюсе отметили, что это не первый случай, когда белорусский режим выдумывает истории и бросает обвинения в адрес Литвы.

беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters

Власти беларуси обвинили Литву в использовании дрона для шпионажа и сброса "экстремистских материалов". Официальный Вильнюс отверг обвинения со стороны минска, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Министерство внутренних дел беларуси обвинило Литву в пролете дрона, который якобы был обнаружен на улице города гродно. Там заявили, что дрон якобы был оснащен фото- и видеокамерой, способными собирать разведывательные данные.

Кроме того, с дрона якобы были сброшены "экстремистские печатные материалы" - в частности, речь идет о бело-красно-белых национальных белорусских флагах, которые сейчас являются символикой оппозиционеров режима лукашенко. В 1990-х этот флаг был государственным символом республики беларусь.

Представитель Национального центра кризисного управления Литвы отрицал отправку дронов для выполнения "шпионской миссии".

Это не первый случай, когда белорусский режим выдумывает истории и бросает обвинения на западные страны и Литву

- сказал представитель агентству Reuters.

Напомним

В течение дней 23 и 24 ноября аэропорт в столице Литвы временно ограничивал воздушное пространство из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Reuters
Литва