беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters

Власти беларуси обвинили Литву в использовании дрона для шпионажа и сброса "экстремистских материалов". Официальный Вильнюс отверг обвинения со стороны минска, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Министерство внутренних дел беларуси обвинило Литву в пролете дрона, который якобы был обнаружен на улице города гродно. Там заявили, что дрон якобы был оснащен фото- и видеокамерой, способными собирать разведывательные данные.

Кроме того, с дрона якобы были сброшены "экстремистские печатные материалы" - в частности, речь идет о бело-красно-белых национальных белорусских флагах, которые сейчас являются символикой оппозиционеров режима лукашенко. В 1990-х этот флаг был государственным символом республики беларусь.

Представитель Национального центра кризисного управления Литвы отрицал отправку дронов для выполнения "шпионской миссии".

Это не первый случай, когда белорусский режим выдумывает истории и бросает обвинения на западные страны и Литву