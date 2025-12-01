$42.270.07
Ексклюзив
15:35 • 3480 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
14:52 • 7686 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
13:38 • 11104 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
12:41 • 14871 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 18190 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 19931 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 35429 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
1 грудня, 07:28 • 19349 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
1 грудня, 06:00 • 35800 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 37333 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 35438 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня1 грудня, 06:00 • 35805 перегляди
білорусь звинуватила Литву у запуску дронів-"шпигунів": Вільнюс відкидає звинувачення - Reuters

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У Вільнюсі зазначили, що це не перший випадок, коли білоруський режим вигадує історії та кидає звинувачення на Литву.

білорусь звинуватила Литву у запуску дронів-"шпигунів": Вільнюс відкидає звинувачення - Reuters

Влада білорусі звинуватила Литву у використанні дрона для шпигунства та скидання "екстремістських матеріалів". Офіційний Вільнюс відкинув звинувачення з боку мінська, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ білорусі звинуватило Литву у прольоті дрону, який нібито був виявлений на вулиці міста гродно. Там заявили, що дрон нібито був оснащений фото- та відеокамерою, здатними збирати розвідувальні дані.

Крім того, з дрона нібито були скинуті "екстремістські друковані матеріали" - зокрема, йдеться про біло-червоно-білі національні білоруські прапори, які наразі є символікою опозиціонерів режиму лукашенка. В 1990-х цей прапор був державним символом республіки білорусь.

Представник Національного центру кризового управління Литви заперечив відправку дронів для виконання "шпигунської місії".

Це не перший випадок, коли білоруський режим вигадує історії та кидає звинувачення на західні країни та Литву

- сказав представник агентству Reuters.

Нагадаємо

Впродовж днів 23 і 24 листопада аеропорт в столиці Литви тимчасово обмежував повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Білорусь
Reuters
Литва