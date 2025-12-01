білорусь звинуватила Литву у запуску дронів-"шпигунів": Вільнюс відкидає звинувачення - Reuters

Влада білорусі звинуватила Литву у використанні дрона для шпигунства та скидання "екстремістських матеріалів". Офіційний Вільнюс відкинув звинувачення з боку мінська, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ білорусі звинуватило Литву у прольоті дрону, який нібито був виявлений на вулиці міста гродно. Там заявили, що дрон нібито був оснащений фото- та відеокамерою, здатними збирати розвідувальні дані.

Крім того, з дрона нібито були скинуті "екстремістські друковані матеріали" - зокрема, йдеться про біло-червоно-білі національні білоруські прапори, які наразі є символікою опозиціонерів режиму лукашенка. В 1990-х цей прапор був державним символом республіки білорусь.

Представник Національного центру кризового управління Литви заперечив відправку дронів для виконання "шпигунської місії".

Це не перший випадок, коли білоруський режим вигадує історії та кидає звинувачення на західні країни та Литву - сказав представник агентству Reuters.

Нагадаємо

Впродовж днів 23 і 24 листопада аеропорт в столиці Литви тимчасово обмежував повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів.