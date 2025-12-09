Литва оголосила надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з білорусі
Київ • УНН
Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.
Уряд Литви у вівторок вирішив оголосити надзвичайну ситуацію по всій країні через білоруські повітряні кулі, які порушують роботу литовської авіації. Наголошується, що для населення це не створить незручностей, а застосовані заходи будуть точними та пропорційними. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.
Ми подаємо проєкт постанови, якою пропонуємо ввести надзвичайну ситуацію державного рівня через гібридну агресію, пов’язану з контрабандними повітряними кулями, що запускаються з Білорусі
За його словами, стан оголошується не лише через перешкоджання цивільній авіації, а й через інтереси національної безпеки та необхідність тісніше координувати дії з установами і підвищити ефективність взаємодії з литовською армією.
Під час надзвичайної ситуації військовим можуть надаватися спеціальні повноваження, що робить їхню роботу разом із службами МВС та самостійно більш ефективною
Також пропонується, щоб військові могли перевіряти документи осіб, транспортних засобів, зброї та інших предметів, проводити огляд особи та її речей, зупиняти та перевіряти транспортні засоби, вантажі та багаж, а також використовувати спеціальні засоби.
Як зазначено у проєкті постанови уряду, підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС), з жовтня діяльність аеропорту Вільнюса кілька разів призупинялася на 6 і більше годин.
Нагадаємо
6 грудня аеропорт Вільнюса зново призупиняв роботу через запуск метеозондів з білорусі. Обмеження діяли з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, пасажирам рекомендували звертатися до авіакомпаній.