Литва оголосила надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з білорусі

07:23 • 8088 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Ексклюзив
07:00 • 9100 перегляди
Bring Kids Back UA: в Україну вже повернуто 1892 дитини
8 грудня, 19:50 • 17487 перегляди
Президент Зеленський прибув до Брюсселя для переговорів із керівництвом НАТО та ЄСVideo
8 грудня, 18:20 • 29785 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
8 грудня, 17:26 • 27999 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
8 грудня, 14:55 • 31879 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
8 грудня, 14:34 • 30816 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
8 грудня, 13:22 • 32795 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 45414 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 41192 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Публікації
Ексклюзиви
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
07:23 • 8088 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 45414 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 41192 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 41171 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 54053 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.
8 грудня, 15:34 • 18593 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 54052 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO
5 грудня, 12:40 • 61594 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому
5 грудня, 06:50 • 71723 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білого
4 грудня, 14:10 • 72360 перегляди
Литва оголосила надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з білорусі

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Уряд Литви оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні через повітряні кулі з білорусі, що порушують роботу авіації. Це дозволить військовим отримати спеціальні повноваження для ефективнішої координації дій.

Литва оголосила надзвичайну ситуацію через повітряні кулі з білорусі

Уряд Литви у вівторок вирішив оголосити надзвичайну ситуацію по всій країні через білоруські повітряні кулі, які порушують роботу литовської авіації. Наголошується, що для населення це не створить незручностей, а застосовані заходи будуть точними та пропорційними. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Ми подаємо проєкт постанови, якою пропонуємо ввести надзвичайну ситуацію державного рівня через гібридну агресію, пов’язану з контрабандними повітряними кулями, що запускаються з Білорусі

- сказав Владислав Кондратович керівник державних операцій у надзвичайній ситуації.

За його словами, стан оголошується не лише через перешкоджання цивільній авіації, а й через інтереси національної безпеки та необхідність тісніше координувати дії з установами і підвищити ефективність взаємодії з литовською армією.

Під час надзвичайної ситуації військовим можуть надаватися спеціальні повноваження, що робить їхню роботу разом із службами МВС та самостійно більш ефективною

- зазначив міністр.

білорусь звинуватила Литву у запуску дронів-"шпигунів": Вільнюс відкидає звинувачення - Reuters01.12.25, 19:10 • 5285 переглядiв

Також пропонується, щоб військові могли перевіряти документи осіб, транспортних засобів, зброї та інших предметів, проводити огляд особи та її речей, зупиняти та перевіряти транспортні засоби, вантажі та багаж, а також використовувати спеціальні засоби.

Як зазначено у проєкті постанови уряду, підготовленому Міністерством внутрішніх справ (МВС), з жовтня діяльність аеропорту Вільнюса кілька разів призупинялася на 6 і більше годин.

Нагадаємо

6 грудня аеропорт Вільнюса зново призупиняв роботу через запуск метеозондів з білорусі. Обмеження діяли з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, пасажирам рекомендували звертатися до авіакомпаній.

Ольга Розгон

Новини Світу
Білорусь
Вільнюс
Литва