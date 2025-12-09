Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси
Киев • УНН
Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, нарушающих работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.
Правительство Литвы во вторник решило объявить чрезвычайное положение по всей стране из-за белорусских воздушных шаров, нарушающих работу литовской авиации. Отмечается, что для населения это не создаст неудобств, а применяемые меры будут точными и пропорциональными. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.
Мы подаем проект постановления, которым предлагаем ввести чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за гибридной агрессии, связанной с контрабандными воздушными шарами, запускаемыми из Беларуси
По его словам, состояние объявляется не только из-за препятствования гражданской авиации, но и из-за интересов национальной безопасности и необходимости теснее координировать действия с учреждениями и повысить эффективность взаимодействия с литовской армией.
Во время чрезвычайной ситуации военным могут предоставляться специальные полномочия, что делает их работу вместе со службами МВД и самостоятельно более эффективной
беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters01.12.25, 19:10 • 5285 просмотров
Также предлагается, чтобы военные могли проверять документы лиц, транспортных средств, оружия и других предметов, проводить досмотр лица и его вещей, останавливать и проверять транспортные средства, грузы и багаж, а также использовать специальные средства.
Как указано в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством внутренних дел (МВД), с октября деятельность аэропорта Вильнюса несколько раз приостанавливалась на 6 и более часов.
Напомним
6 декабря аэропорт Вильнюса снова приостанавливал работу из-за запуска метеозондов из Беларуси. Ограничения действовали с 18:06 до 21:05 по местному времени, пассажирам рекомендовали обращаться в авиакомпании.