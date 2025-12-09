Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

$42.070.01
49.020.03
ukenru
07:23 • 8016 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
Эксклюзив
07:00 • 9028 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
8 декабря, 19:50 • 17458 просмотра
Президент Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров с руководством НАТО и ЕСVideo
8 декабря, 18:20 • 29755 просмотра
Шмыгаль или Федоров: Зеленский о кандидатах на главу ОП
8 декабря, 17:26 • 27976 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
8 декабря, 14:55 • 31868 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
8 декабря, 14:34 • 30808 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
8 декабря, 13:22 • 32792 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 45393 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 41174 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский встретился с лидерами НАТО и ЕС для обсуждения мира и безопасности: подробностиVideo8 декабря, 22:28 • 6460 просмотра
Трамп: Европа движется в плохом направлении, Вашингтон не хочет таких изменений8 декабря, 23:03 • 8582 просмотра
США давят на Зеленского, чтобы тот быстро согласился на мирный план - Axios9 декабря, 00:12 • 5598 просмотра
Сибига обсудил с министром обороны Бельгии поставку истребителей F-16Photo9 декабря, 01:53 • 10026 просмотра
"Спасение" по-путински: в РФ сотни беженцев из Украины выгоняют из санатория - ЦПД03:32 • 13491 просмотра
публикации
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев07:23 • 8038 просмотра
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto8 декабря, 15:38 • 13073 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
8 декабря, 13:00 • 45400 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
8 декабря, 12:25 • 41180 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 41160 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Брюссель
Япония
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros8 декабря, 15:34 • 18579 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 54028 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 61578 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 71707 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 72348 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Тесла Модель Y
Audi Q5
Шахед-136

Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Правительство Литвы объявило чрезвычайное положение по всей стране из-за воздушных шаров из Беларуси, нарушающих работу авиации. Это позволит военным получить специальные полномочия для более эффективной координации действий.

Литва объявила чрезвычайное положение из-за воздушных шаров из Беларуси

Правительство Литвы во вторник решило объявить чрезвычайное положение по всей стране из-за белорусских воздушных шаров, нарушающих работу литовской авиации. Отмечается, что для населения это не создаст неудобств, а применяемые меры будут точными и пропорциональными. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Мы подаем проект постановления, которым предлагаем ввести чрезвычайную ситуацию государственного уровня из-за гибридной агрессии, связанной с контрабандными воздушными шарами, запускаемыми из Беларуси

- сказал Владислав Кондратович, руководитель государственных операций в чрезвычайной ситуации.

По его словам, состояние объявляется не только из-за препятствования гражданской авиации, но и из-за интересов национальной безопасности и необходимости теснее координировать действия с учреждениями и повысить эффективность взаимодействия с литовской армией.

Во время чрезвычайной ситуации военным могут предоставляться специальные полномочия, что делает их работу вместе со службами МВД и самостоятельно более эффективной

- отметил министр.

беларусь обвинила Литву в запуске дронов-"шпионов": Вильнюс отвергает обвинения - Reuters01.12.25, 19:10 • 5285 просмотров

Также предлагается, чтобы военные могли проверять документы лиц, транспортных средств, оружия и других предметов, проводить досмотр лица и его вещей, останавливать и проверять транспортные средства, грузы и багаж, а также использовать специальные средства.

Как указано в проекте постановления правительства, подготовленном Министерством внутренних дел (МВД), с октября деятельность аэропорта Вильнюса несколько раз приостанавливалась на 6 и более часов.

Напомним

6 декабря аэропорт Вильнюса снова приостанавливал работу из-за запуска метеозондов из Беларуси. Ограничения действовали с 18:06 до 21:05 по местному времени, пассажирам рекомендовали обращаться в авиакомпании.

Ольга Розгон

Новости Мира
Беларусь
Вильнюс
Литва