6 грудня, 09:02 • 12651 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 22798 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 24514 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 35053 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 44432 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 33892 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 63527 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 39245 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 37165 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47647 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Вільнюський аеропорт знову призупинив роботу через загрозу з боку білорусі

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Аеропорт Вільнюса призупинив роботу через запуск метеозондів з білорусі. Обмеження діятимуть з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, пасажирам рекомендують звертатися до авіакомпаній.

Вільнюський аеропорт знову призупинив роботу через загрозу з боку білорусі

Аеропорт Вільнюса у суботу ввечері повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території білорусі. Про це йдеться в повідомленні летовища на Facebook, пише УНН.

Деталі

В аеропорту Вільнюса повідомили, що над містом закрили повітряний простір " через гібридну атаку білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства, фіксацію навігаційних позначок, характерних для повітряних куль, у небезпечних для авіації районах".

Обмеження триватимуть з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, ідеться в повідомленні.

Пасажири, чиї рейси були зачеплені обмеженнями або скасовані, можуть звернутися безпосередньо до своїх авіакомпаній для отримання більш детальної інформації

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Протягом 23-24 листопада Вільнюський аеропорт двічі запроваджував тимчасові обмеження повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів. Це спричинило перерви в роботі летовища та можливі затримки рейсів.

Уряд Литви розглядає запровадження надзвичайного стану через повітряні кулі05.12.25, 12:54 • 2686 переглядiв

Ольга Розгон

