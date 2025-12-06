Вільнюський аеропорт знову призупинив роботу через загрозу з боку білорусі
Київ • УНН
Аеропорт Вільнюса призупинив роботу через запуск метеозондів з білорусі. Обмеження діятимуть з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, пасажирам рекомендують звертатися до авіакомпаній.
Аеропорт Вільнюса у суботу ввечері повідомив про призупинення роботи через ознаки запуску метеозондів з території білорусі. Про це йдеться в повідомленні летовища на Facebook, пише УНН.
Деталі
В аеропорту Вільнюса повідомили, що над містом закрили повітряний простір " через гібридну атаку білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства, фіксацію навігаційних позначок, характерних для повітряних куль, у небезпечних для авіації районах".
Обмеження триватимуть з 18:06 до 21:05 за місцевим часом, ідеться в повідомленні.
Пасажири, чиї рейси були зачеплені обмеженнями або скасовані, можуть звернутися безпосередньо до своїх авіакомпаній для отримання більш детальної інформації
Нагадаємо
Протягом 23-24 листопада Вільнюський аеропорт двічі запроваджував тимчасові обмеження повітряного простору через появу навігаційних маркерів, схожих на сигнали аеростатів. Це спричинило перерви в роботі летовища та можливі затримки рейсів.
