Уряд Литви розглядає запровадження надзвичайного стану через повітряні кулі

Через продовження напливу повітряних куль із контрабандою, які порушують роботу Вільнюського аеропорту, уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію у зв’язку з загрозою громадській безпеці. Про це повідомляє LRT з посиланням на радника прем’єр-міністра Ігнас Альгірдас Добровольскас, пише УНН.

Деталі

"Уряд готується оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадській безпеці", — заявив він.

На запитання, чи може таке рішення бути ухвалене вже на засіданні Кабінету Міністрів у п’ятницю Добровольскас деталей не розкрив.

Як зазначає видання через небезпеку, яку створюють повітряні кулі з контрабандою, робота Вільнюського аеропорту в останні місяці неодноразово призупинялася.

Востаннє повітряний простір над аеропортом було закрито ввечері в середу, а особливо інтенсивна атака таких куль сталася минулими вихідними. У відповідь на ці інциденти уряд наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон із білоруссю.

Однак кордон було відкрито раніше терміну, щоб вирішити ситуацію з перевізниками, які застрягли в Білорусі. Проте режим не дозволяє їм повернутися до Литви, і перевізники розглядають можливість проведення акції протесту.

Стикнувшись, за оцінками політиків, із гібридною атакою, Литва вже неодноразово обговорювала ситуацію у різних форматах — як на засіданнях Національної комісії з безпеки (NSK), так і на міжнародному рівні.

