08:37 • 3710 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
07:29 • 12663 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 27059 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 37992 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 34408 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 57513 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 33507 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 55541 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 24307 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 23486 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
Уряд Литви розглядає запровадження надзвичайного стану через повітряні кулі

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадській безпеці, спричинену напливом повітряних куль із контрабандою. Це порушує роботу Вільнюського аеропорту, який неодноразово призупиняв роботу.

Уряд Литви розглядає запровадження надзвичайного стану через повітряні кулі

Через продовження напливу повітряних куль із контрабандою, які порушують роботу Вільнюського аеропорту, уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію у зв’язку з загрозою громадській безпеці. Про це повідомляє LRT з посиланням на радника прем’єр-міністра Ігнас Альгірдас Добровольскас, пише УНН.

Деталі

"Уряд готується оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадській безпеці", — заявив він.

На запитання, чи може таке рішення бути ухвалене вже на засіданні Кабінету Міністрів у п’ятницю Добровольскас деталей не розкрив.

Як зазначає видання через небезпеку, яку створюють повітряні кулі з контрабандою, робота Вільнюського аеропорту в останні місяці неодноразово призупинялася.

ЄС закликав білорусь припинити хвилю повітряних куль з контрабандою і попередив про санкції29.10.25, 17:19 • 2866 переглядiв

Востаннє повітряний простір над аеропортом було закрито ввечері в середу, а особливо інтенсивна атака таких куль сталася минулими вихідними. У відповідь на ці інциденти уряд наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон із білоруссю.

Однак кордон було відкрито раніше терміну, щоб вирішити ситуацію з перевізниками, які застрягли в Білорусі. Проте режим не дозволяє їм повернутися до Литви, і перевізники розглядають можливість проведення акції протесту.

Стикнувшись, за оцінками політиків, із гібридною атакою, Литва вже неодноразово обговорювала ситуацію у різних форматах — як на засіданнях Національної комісії з безпеки (NSK), так і на міжнародному рівні.

Литва планує за пів року розробити технології протидії повітряним кулям та дронам16.11.25, 17:06 • 5299 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Білорусь
Вільнюс
Литва