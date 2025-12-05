Уряд Литви розглядає запровадження надзвичайного стану через повітряні кулі
Уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадській безпеці, спричинену напливом повітряних куль із контрабандою. Це порушує роботу Вільнюського аеропорту, який неодноразово призупиняв роботу.
Через продовження напливу повітряних куль із контрабандою, які порушують роботу Вільнюського аеропорту, уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію у зв’язку з загрозою громадській безпеці. Про це повідомляє LRT з посиланням на радника прем’єр-міністра Ігнас Альгірдас Добровольскас, пише УНН.
Деталі
"Уряд готується оголосити надзвичайну ситуацію через загрозу громадській безпеці", — заявив він.
На запитання, чи може таке рішення бути ухвалене вже на засіданні Кабінету Міністрів у п’ятницю Добровольскас деталей не розкрив.
Як зазначає видання через небезпеку, яку створюють повітряні кулі з контрабандою, робота Вільнюського аеропорту в останні місяці неодноразово призупинялася.
Востаннє повітряний простір над аеропортом було закрито ввечері в середу, а особливо інтенсивна атака таких куль сталася минулими вихідними. У відповідь на ці інциденти уряд наприкінці жовтня вирішив на місяць закрити кордон із білоруссю.
Однак кордон було відкрито раніше терміну, щоб вирішити ситуацію з перевізниками, які застрягли в Білорусі. Проте режим не дозволяє їм повернутися до Литви, і перевізники розглядають можливість проведення акції протесту.
Стикнувшись, за оцінками політиків, із гібридною атакою, Литва вже неодноразово обговорювала ситуацію у різних форматах — як на засіданнях Національної комісії з безпеки (NSK), так і на міжнародному рівні.
