Правительство Литвы рассматривает введение чрезвычайного положения из-за воздушных шаров

08:37 • 3812 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 12773 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 27153 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 38082 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 34478 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 57613 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33540 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 55615 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24317 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23496 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Украина на грани демографического коллапса: население сократится до 25 миллионов к 2051 году - Reuters5 декабря, 01:33 • 17147 просмотра
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 21273 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 25603 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 21362 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 18521 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 18582 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 15:01 • 57614 просмотра
4 декабря, 15:01 • 57614 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 43961 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:12 • 55618 просмотра
4 декабря, 12:12 • 55618 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 61441 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 9504 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 20149 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 34059 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 34479 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 78975 просмотра
Правительство Литвы рассматривает введение чрезвычайного положения из-за воздушных шаров

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Правительство Литвы планирует объявить чрезвычайную ситуацию из-за угрозы общественной безопасности, вызванной наплывом воздушных шаров с контрабандой. Это нарушает работу Вильнюсского аэропорта, который неоднократно приостанавливал работу.

Правительство Литвы рассматривает введение чрезвычайного положения из-за воздушных шаров

Из-за продолжающегося наплыва контрабандных воздушных шаров, нарушающих работу Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы планирует объявить чрезвычайное положение в связи с угрозой общественной безопасности. Об этом сообщает LRT со ссылкой на советника премьер-министра Игнаса Альгирдаса Добровольскаса, пишет УНН.

Подробности

"Правительство готовится объявить чрезвычайное положение из-за угрозы общественной безопасности", — заявил он.

На вопрос, может ли такое решение быть принято уже на заседании Кабинета Министров в пятницу, Добровольскас деталей не раскрыл.

Как отмечает издание, из-за опасности, которую создают воздушные шары с контрабандой, работа Вильнюсского аэропорта в последние месяцы неоднократно приостанавливалась.

ЕС призвал беларусь прекратить волну воздушных шаров с контрабандой и предупредил о санкциях29.10.25, 17:19 • 2866 просмотров

В последний раз воздушное пространство над аэропортом было закрыто вечером в среду, а особенно интенсивная атака таких шаров произошла в минувшие выходные. В ответ на эти инциденты правительство в конце октября решило на месяц закрыть границу с беларусью.

Однако граница была открыта раньше срока, чтобы решить ситуацию с перевозчиками, застрявшими в беларуси. Тем не менее, режим не позволяет им вернуться в Литву, и перевозчики рассматривают возможность проведения акции протеста.

Столкнувшись, по оценкам политиков, с гибридной атакой, Литва уже неоднократно обсуждала ситуацию в различных форматах — как на заседаниях Национальной комиссии по безопасности (NSK), так и на международном уровне.

Литва планирует за полгода разработать технологии противодействия воздушным шарам и дронам16.11.25, 17:06 • 5299 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Беларусь
Вильнюс
Литва