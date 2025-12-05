Правительство Литвы рассматривает введение чрезвычайного положения из-за воздушных шаров

Из-за продолжающегося наплыва контрабандных воздушных шаров, нарушающих работу Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы планирует объявить чрезвычайное положение в связи с угрозой общественной безопасности. Об этом сообщает LRT со ссылкой на советника премьер-министра Игнаса Альгирдаса Добровольскаса, пишет УНН.

Подробности

"Правительство готовится объявить чрезвычайное положение из-за угрозы общественной безопасности", — заявил он.

На вопрос, может ли такое решение быть принято уже на заседании Кабинета Министров в пятницу, Добровольскас деталей не раскрыл.

Как отмечает издание, из-за опасности, которую создают воздушные шары с контрабандой, работа Вильнюсского аэропорта в последние месяцы неоднократно приостанавливалась.

В последний раз воздушное пространство над аэропортом было закрыто вечером в среду, а особенно интенсивная атака таких шаров произошла в минувшие выходные. В ответ на эти инциденты правительство в конце октября решило на месяц закрыть границу с беларусью.

Однако граница была открыта раньше срока, чтобы решить ситуацию с перевозчиками, застрявшими в беларуси. Тем не менее, режим не позволяет им вернуться в Литву, и перевозчики рассматривают возможность проведения акции протеста.

Столкнувшись, по оценкам политиков, с гибридной атакой, Литва уже неоднократно обсуждала ситуацию в различных форматах — как на заседаниях Национальной комиссии по безопасности (NSK), так и на международном уровне.

