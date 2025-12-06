Вильнюсский аэропорт снова приостановил работу из-за угрозы со стороны беларуси

Аэропорт Вильнюса в субботу вечером сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории беларуси. Об этом говорится в сообщении аэропорта на Facebook, пишет УНН.

Подробности

В аэропорту Вильнюса сообщили, что над городом закрыли воздушное пространство "из-за гибридной атаки беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, фиксации навигационных отметок, характерных для воздушных шаров, в опасных для авиации районах".

Ограничения продлятся с 18:06 до 21:05 по местному времени, говорится в сообщении.

Пассажиры, чьи рейсы были затронуты ограничениями или отменены, могут обратиться непосредственно к своим авиакомпаниям для получения более подробной информации - говорится в сообщении.

Напомним

В течение 23-24 ноября Вильнюсский аэропорт дважды вводил временные ограничения воздушного пространства из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов. Это привело к перебоям в работе аэропорта и возможным задержкам рейсов.

