Вильнюсский аэропорт снова приостановил работу из-за угрозы со стороны беларуси
Киев • УНН
Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за запуска метеозондов из беларуси. Ограничения будут действовать с 18:06 до 21:05 по местному времени, пассажирам рекомендуют обращаться к авиакомпаниям.
Аэропорт Вильнюса в субботу вечером сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории беларуси. Об этом говорится в сообщении аэропорта на Facebook, пишет УНН.
Подробности
В аэропорту Вильнюса сообщили, что над городом закрыли воздушное пространство "из-за гибридной атаки беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, фиксации навигационных отметок, характерных для воздушных шаров, в опасных для авиации районах".
Ограничения продлятся с 18:06 до 21:05 по местному времени, говорится в сообщении.
Пассажиры, чьи рейсы были затронуты ограничениями или отменены, могут обратиться непосредственно к своим авиакомпаниям для получения более подробной информации
Напомним
В течение 23-24 ноября Вильнюсский аэропорт дважды вводил временные ограничения воздушного пространства из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов. Это привело к перебоям в работе аэропорта и возможным задержкам рейсов.
Правительство Литвы рассматривает введение чрезвычайного положения из-за воздушных шаров05.12.25, 12:54 • 2688 просмотров