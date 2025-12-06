Вильнюсский аэропорт снова приостановил работу из-за угрозы со стороны беларуси

$42.180.00
6 декабря, 09:02 • 12821 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 23148 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 24767 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 35304 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 44623 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 33968 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 63713 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 39340 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 37196 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 47674 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Популярные новости
Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений6 декабря, 08:30 • 11584 просмотра
В Фастове враг уничтожил здание железнодорожного вокзала и два электропоезда6 декабря, 10:04 • 6074 просмотра
Все зависит от готовности рф: Госдеп сделал заявление после встречи представителей Украины и США6 декабря, 10:17 • 11233 просмотра
Запорожская АЭС ночью осталась без внешнего электроснабжения - МАГАТЭ6 декабря, 11:02 • 8420 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 12550 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы12:23 • 12562 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 31034 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 45955 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 63713 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 55955 просмотра
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 25873 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 34313 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 36278 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 50267 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 49283 просмотра
Вильнюсский аэропорт снова приостановил работу из-за угрозы со стороны беларуси

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за запуска метеозондов из беларуси. Ограничения будут действовать с 18:06 до 21:05 по местному времени, пассажирам рекомендуют обращаться к авиакомпаниям.

Вильнюсский аэропорт снова приостановил работу из-за угрозы со стороны беларуси

Аэропорт Вильнюса в субботу вечером сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории беларуси. Об этом говорится в сообщении аэропорта на Facebook, пишет УНН.

Подробности

В аэропорту Вильнюса сообщили, что над городом закрыли воздушное пространство "из-за гибридной атаки беларуси против Литвы, гражданской авиации и общества, фиксации навигационных отметок, характерных для воздушных шаров, в опасных для авиации районах".

Ограничения продлятся с 18:06 до 21:05 по местному времени, говорится в сообщении.

Пассажиры, чьи рейсы были затронуты ограничениями или отменены, могут обратиться непосредственно к своим авиакомпаниям для получения более подробной информации

- говорится в сообщении.

Напомним

В течение 23-24 ноября Вильнюсский аэропорт дважды вводил временные ограничения воздушного пространства из-за появления навигационных маркеров, похожих на сигналы аэростатов. Это привело к перебоям в работе аэропорта и возможным задержкам рейсов.

Правительство Литвы рассматривает введение чрезвычайного положения из-за воздушных шаров05.12.25, 12:54 • 2688 просмотров

Ольга Розгон

Новости МираПроисшествия
Беларусь
Вильнюс
Литва