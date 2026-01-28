Литва висловила протест білорусі через масовану атаку контрабандними кулями

Міністерство закордонних справ Литви вручило дипломатичну ноту тимчасовому повіреному у справах білорусі через черговий інцидент із використанням повітряних куль для переправлення контрабанди. Масштабний запуск об'єктів із території сусідньої держави призвів до триразового закриття аеропорту Вільнюса та порушення планів понад 1,7 тисячі пасажирів. Проц е повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

У дипломатичному зверненні Литва наголосила, що регулярні порушення повітряного простору є грубим нехтуванням міжнародним правом та несуть пряму загрозу безпеці цивільних польотів. Литовська сторона вимагає від мінська негайно припинити подібні провокації та забезпечити належний контроль над державним кордоном. Станом на ранок середи правоохоронці виявили вісім куль, затримали чотирьох осіб та проводять розслідування обставин чергової "гібридної атаки".

Через критичну ситуацію з метеозондами, які дезорганізують роботу головних повітряних воріт країни, в Литві ще з середини грудня діє режим надзвичайного стану. Вільнюс попередив білоруську сторону, що у разі повторення інцидентів залишає за собою право запровадити жорсткі обмеження на прикордонний рух, як це вже практикувалося у жовтні минулого року.

Політичний контекст та обіцянки Мінська

Примітно, що активність контрабандних запусків дещо знизилася після грудневого візиту до білорусі Джона Коула, спецпосланця президента США Дональда Трампа. Тоді за підсумками переговорів повідомлялося, що олександр лукашенко пообіцяв зупинити використання повітряних куль. Проте останні події свідчать про те, що мінськ не дотримується взятих на себе зобов'язань.

Литовські політики розцінюють ці дії як частину ширшої стратегії гібридного тиску. Наразі спецслужби Литви вивчають залишки знайдених аеростатів, а прикордонні підрозділи переведені у стан підвищеної готовності для оперативного виявлення та нейтралізації подібних об'єктів у майбутньому.

