Литва висловила протест білорусі через масовану атаку контрабандними кулями

$42.960.17
51.230.17
ukenru
19:02 • 5038 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 8692 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 8478 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 9432 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 13341 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 16156 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 12541 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 24062 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23734 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27664 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.9м/с
93%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 31941 перегляди
Маршрутка зіткнулася з легковиком на Київщині: двоє загиблих, семеро постраждалихPhoto28 січня, 11:34 • 3848 перегляди
"Я сам у шоці": Богдан Юсипчук повідомив про своє весілля у СШАPhoto28 січня, 11:44 • 6880 перегляди
Довічне увʼязнення за злочини проти власних дітей: на Волині засудили чоловіка за багаторічне сексуальне насильство28 січня, 12:12 • 4346 перегляди
Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері28 січня, 12:30 • 13561 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 32008 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 61611 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 89204 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 68653 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 87218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Франція
Львів
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження18:25 • 3718 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 36947 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 35555 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 42243 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 44915 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
ChatGPT

Литва висловила протест білорусі через масовану атаку контрабандними кулями

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Міністерство закордонних справ Литви вручило дипломатичну ноту білорусі через черговий інцидент із використанням повітряних куль для переправлення контрабанди. Масштабний запуск об'єктів призвів до триразового закриття аеропорту Вільнюса та порушення планів понад 1,7 тисячі пасажирів.

Литва висловила протест білорусі через масовану атаку контрабандними кулями

Міністерство закордонних справ Литви вручило дипломатичну ноту тимчасовому повіреному у справах білорусі через черговий інцидент із використанням повітряних куль для переправлення контрабанди. Масштабний запуск об'єктів із території сусідньої держави призвів до триразового закриття аеропорту Вільнюса та порушення планів понад 1,7 тисячі пасажирів. Проц е повідомляє LRT, пише УНН.

Деталі

У дипломатичному зверненні Литва наголосила, що регулярні порушення повітряного простору є грубим нехтуванням міжнародним правом та несуть пряму загрозу безпеці цивільних польотів. Литовська сторона вимагає від мінська негайно припинити подібні провокації та забезпечити належний контроль над державним кордоном. Станом на ранок середи правоохоронці виявили вісім куль, затримали чотирьох осіб та проводять розслідування обставин чергової "гібридної атаки".

Литва затримала громадян рф і білорусі через підозри у постачанні технологій для ВПК росії22.12.25, 17:38 • 3679 переглядiв

Через критичну ситуацію з метеозондами, які дезорганізують роботу головних повітряних воріт країни, в Литві ще з середини грудня діє режим надзвичайного стану. Вільнюс попередив білоруську сторону, що у разі повторення інцидентів залишає за собою право запровадити жорсткі обмеження на прикордонний рух, як це вже практикувалося у жовтні минулого року.

Політичний контекст та обіцянки Мінська

Примітно, що активність контрабандних запусків дещо знизилася після грудневого візиту до білорусі Джона Коула, спецпосланця президента США Дональда Трампа. Тоді за підсумками переговорів повідомлялося, що олександр лукашенко пообіцяв зупинити використання повітряних куль. Проте останні події свідчать про те, що мінськ не дотримується взятих на себе зобов'язань.

Литва продовжила заборону на транзит товарів, що можуть бути задіяні у війні проти України29.12.25, 23:13 • 4407 переглядiв

Литовські політики розцінюють ці дії як частину ширшої стратегії гібридного тиску. Наразі спецслужби Литви вивчають залишки знайдених аеростатів, а прикордонні підрозділи переведені у стан підвищеної готовності для оперативного виявлення та нейтралізації подібних об'єктів у майбутньому. 

Аеропорт Вільнюса знову призупинив роботу через ймовірне проникнення повітряних куль з білорусі27.01.26, 22:54 • 8370 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Дипломатка
Мінськ
Білорусь
Дональд Трамп
Вільнюс
Литва