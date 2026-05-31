Президент Румынии призвал Россию бить по Украине без угрозы для румын
Киев • УНН
Президент Никушор Дан заявил, что за последние 2 года на территории Румынии произошло до 30 инцидентов с дронами. Он предупредил, что «когда россияне целятся по городам по другую сторону Дуная, они должны быть уверены, что не причинят вреда румынам».
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что россия должна изменить тактику обстрелов Украины. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.
Детали
По словам политика, за последние 2 года на территории Румынии произошло 20-30 инцидентов с дронами, но все они были без взрывчатки.
Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался. ... Это становится опасным для жителей городов Румынии, поэтому когда россияне целятся по городам по другую сторону Дуная, они должны быть уверены, что не причинят вреда румынам. Это предупреждение для российской стороны
Он добавил, что допускает выдворение посла рф из страны, если подобные инциденты продолжатся.
Контекст
29 мая российский дрон упал на крышу 10-этажного жилого дома в городе Галац на юго-востоке Румынии во время ночной атаки россии на Украину.
В воскресенье президент Румынии Никушор Дан со ссылкой на результаты технического расследования заявил, что беспилотник, который в ночь на 29 мая попал в жилой дом в румынском городе Галац, был российским дроном типа "Герань-2".
Украина готова поддержать безопасность Румынии, обсудили взаимодействие на уровне наших команд — Зеленский после разговора с Даном29.05.26, 19:59 • 6779 просмотров