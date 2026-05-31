Президент Румынии призвал Россию бить по Украине без угрозы для румын

$44.2751.44
ukenru
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 17615 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 42116 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 34120 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 86318 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 89144 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 50893 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 90577 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 104989 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 64366 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 65952 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
88%
747мм
Популярные новости
Ахметов заявил, что в последний раз виделся с Зеленским накануне полномасштабного вторжения31 мая, 11:51 • 10033 просмотра
Ахметов: "У путина нет причин продолжать войну, его войска застряли"31 мая, 12:01 • 9748 просмотра
В Колумбии проходят президентские выборы, результаты могут повлиять на отношения со США - СМИ 31 мая, 12:22 • 6774 просмотра
Россия вывела на орбиту первые спутники аналога StarlinkPhoto31 мая, 14:36 • 4616 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало повреждение внешней части турбинного цеха ЗАЭС 31 мая, 14:50 • 4954 просмотра
публикации
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 28204 просмотра
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города31 мая, 06:00 • 36021 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 86318 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделатьPhoto30 мая, 13:42 • 56968 просмотра
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить30 мая, 03:51 • 59410 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Никушор Дан
Дональд Трамп
Ринат Ахметов
Андрей Шевченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Польша
Румыния
Реклама
УНН Lite
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 26055 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 46204 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 61585 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 65457 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 76071 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Социальная сеть
Хранитель
Золото

Президент Румынии призвал Россию бить по Украине без угрозы для румын

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Президент Никушор Дан заявил, что за последние 2 года на территории Румынии произошло до 30 инцидентов с дронами. Он предупредил, что «когда россияне целятся по городам по другую сторону Дуная, они должны быть уверены, что не причинят вреда румынам».

Президент Румынии призвал Россию бить по Украине без угрозы для румын

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что россия должна изменить тактику обстрелов Украины. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

По словам политика, за последние 2 года на территории Румынии произошло 20-30 инцидентов с дронами, но все они были без взрывчатки.

Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался. ... Это становится опасным для жителей городов Румынии, поэтому когда россияне целятся по городам по другую сторону Дуная, они должны быть уверены, что не причинят вреда румынам. Это предупреждение для российской стороны

- сказал Дан.

Он добавил, что допускает выдворение посла рф из страны, если подобные инциденты продолжатся.

Контекст

29 мая российский дрон упал на крышу 10-этажного жилого дома в городе Галац на юго-востоке Румынии во время ночной атаки россии на Украину.

В воскресенье президент Румынии Никушор Дан со ссылкой на результаты технического расследования заявил, что беспилотник, который в ночь на 29 мая попал в жилой дом в румынском городе Галац, был российским дроном типа "Герань-2".

Украина готова поддержать безопасность Румынии, обсудили взаимодействие на уровне наших команд — Зеленский после разговора с Даном29.05.26, 19:59 • 6779 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Взрывы
Война в Украине
Никушор Дан
Румыния
Украина