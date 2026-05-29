Украина готова поддержать безопасность Румынии, обсудили взаимодействие на уровне наших команд — Зеленский после разговора с Даном

Украина готова поддержать безопасность Румынии, которая уже пятый год последовательно помогает нам защищаться от российских ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Румынии и добавил - "с ночи наши военные были на связи, и сейчас мы обсудили дальнейшее взаимодействие на уровне наших команд", передает УНН.

Говорили с Никушором Даном – господином Президентом Румынии. От всех украинцев выразил поддержку Румынии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от ночного удара российского дрона по жилому дому в Галаце. Важно, что есть принципиальная, оперативная и сильная реакция Румынии на то, что произошло - сообщил Зеленский.

С ночи наши военные были на связи, и сейчас мы обсудили дальнейшее взаимодействие на уровне наших команд. Будем в постоянной коммуникации с Румынией и будем работать вместе и в дальнейшем, чтобы защитить жизнь от всех потенциальных российских угроз - резюмировал Президент.

Зеленский провел разговор с президентом Румынии - ОП

Министерство обороны Румынии официально подтвердило, что в ночь на 29 мая российский беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал на жилой дом в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека.

