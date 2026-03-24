В Литве допустили падение украинского дрона. Науседа назвал инцидент следствием войны РФ против Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что дрон, разбившийся в Варенском районе на юго-востоке Литвы, является следствием войны России против Украины, и, к сожалению, пока продолжается война, никто не может гарантировать, что такие инциденты не повторятся в будущем, пишет УНН со ссылкой на LRT.

Рано утром в понедельник дрон залетел в Литву. Он взорвался над озером Лависас, но объект, пересекший воздушное пространство Литвы, не был зафиксирован военными радарами. Это не первый подобный инцидент, когда иностранные дроны залетают в Литву. Министр национальной обороны Литвы утверждал, что "дрон, залетевший в Литву, скорее всего, был украинским и мог потеряться из-за влияния радиоэлектронной борьбы".

По словам Науседы, не только Литва, но и соседние страны сталкиваются с тем, что в страну залетает дрон из другой страны.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что дроны – российского или украинского происхождения – отклоняются от своего курса, от своего основного назначения и представляют угрозу для окружающих стран", – сказал президент Литвы.

Прежде всего, отметил Науседа, мы должны обратить внимание на возможности обнаружения дронов: "Мы все еще констатируем, что наша территория хуже покрыта, когда дроны летают на низкой высоте – до 300 метров. В этом случае это было именно так".

По словам президента, у Литвы есть планы по защите от приближающихся дронов, но, к сожалению, невозможно реализовать все планы здесь и сейчас. "Это не так, что средства борьбы с дронами размещаются на полках магазинов и можно купить их все сразу. Есть определенные планы поставок и производства. Они очень четко известны", – утверждал Науседа.

Как он подчеркнул, такие инциденты являются следствием войны России против Украины: "Никто не может гарантировать, что такие инциденты не произойдут в будущем – ни мы, ни Польша, ни другие государства".

По словам президента Литвы, "не так, будто небо ясное", но Науседа согласился, что Украина не уничтожает все беспилотники, запущенные Россией – некоторые нельзя захватить. "100-процентная эффективность была бы идеальной, но 100-процентной эффективности не достигает даже государство, которое совершенствует свое оборудование и технологии в военное время. Это невозможно сделать", - сказал президент Литвы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что "дрон, разбившийся и взорвавшийся в Варенском районе, с большой вероятностью был украинским и мог сбиться с курса из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы", пишет издание.

"Вполне вероятно, что это украинский дрон, который под влиянием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас", - заявил во вторник Каунас.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник подтвердила слова министра обороны.

"Дрон, который пересек наше воздушное пространство и залетел в Варенский район, был украинским дроном, и он связан с операцией, которую украинцы проводили той ночью против России", - заявила журналистам во вторник после заседания Комиссии по национальной безопасности премьер-министр Литвы, которую цитирует LRT.

"Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был дрон, сбившийся с курса", - добавила она.

Она призвала не спекулировать относительно того, что именно это был за объект, отметив, что на этот вопрос ответ даст проводимое расследование.

"В публичном пространстве уже появляются предположения, мог ли это быть так называемый дрон типа "Shahed" или другой объект, однако пока такие предположения не подтверждены, поэтому спекулировать было бы безответственно", - подчеркнула И. Ругинене.

"Очень прошу также общественность не распространять непроверенную информацию, не публиковать непроверенные видеоматериалы, а немедленно передавать их соответствующим службам. (...) Службы действуют активно по разработанным алгоритмам, но в этом процессе гражданское общество также играет важную роль, реагируя и оперативно передавая информацию", - добавила премьер-министр Литвы.

Глава правительства Литвы подчеркнула, что это не локальный инцидент, а "часть более широкой реальности безопасности", в которой дополнительные риски для региона и усложнение прогнозирования таких событий создает агрессия России против Украины.

"Поэтому государство последовательно усиливает возможности противовоздушной обороны, обнаружения и реагирования, и будет усиливать их дальше - быстрее, точнее и еще с большим вниманием к предотвращению подобных угроз", - заявила Ругинене.

