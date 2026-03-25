В Латвию и Эстонию залетели дроны

На территорию Латвии и Эстонии залетели дроны, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

По информации Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), "в воздушное пространство Латвии со стороны россии вошел и взорвался дрон".

Сообщается, что Воздушные силы страны зафиксировали вход иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии со стороны россии.

Системы раннего предупреждения зафиксировали звук, похожий на взрыв в Краславском крае страны. На место происшествия отправили подразделения Национальных вооруженных сил, Государственной полиции и Государственной пограничной службы Латвии.

"На месте ЧП обнаружены обломки беспилотника. В NBS заверили, что дальнейшей угрозы безопасности гражданского населения и воздушного пространства Латвии не обнаружено. Жертв среди гражданского населения нет, гражданской инфраструктуре ущерб не нанесен", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в эфире телеканала TV3, что Украина вчера вечером подверглась одной из крупнейших российских атак. "На первый взгляд, похоже, что беспилотник, упавший в Латвии, мог быть украинским. Как и в Литве. Могу подтвердить, что подобный инцидент произошел в Эстонии", - сказала Силиня, которую цитирует Delfi.

Подобный беспилотник мог упасть и в Эстонии, но там он задел инфраструктуру. В Эстонии также никто не пострадал, заявила премьер-министр Латвии.

Сейчас в Латвии ведется расследование и выяснение всех обстоятельств.

Силиня подтвердила, что вечером 24 марта поддерживала связь с министром обороны, который находился в Киеве. "В условиях частых атак на Украину мы должны ожидать, что это контрмера с украинской стороны будет впечатляющей. Мы находимся у границы и чувствуем это", - сказала премьер-министр страны, добавив, что хорошая новость заключается в том, что "наши системы обнаружили этот беспилотник".

Беспилотник взорвался в Краславском крае, в 13 километрах от границы.

Заместитель начальника Объединенного штаба Национальных Вооруженных Сил по оперативным вопросам, бригадный генерал Эгилс Лещинскис сообщил в эфире программы Rīta panorāma, что прошлой ночью в 02.19 на радаре был обнаружен неизвестный летательный аппарат, приближающийся к латвийской границе и пересекающий ее.

На место происшествия была направлена группа ПВО.

Беспилотник взорвался в 02.39 недалеко от села Добричина (Краславский край). Беспилотник взорвался самостоятельно, а не после того, как его сбили.

Лещинскис не стал делать предположения о мощности взрыва, подчеркнув, что ни производитель беспилотника, ни страна происхождения пока не установлены. Лещинскис отметил, что для подразделений ПВО ночь в целом была неспокойной - еще до упомянутого инцидента, около полуночи, было зафиксировано, что еще один объект также влетел в воздушное пространство Латвии, совершил небольшой поворот и отлетел в сторону россии. Лещинскис отметил, что оба дрона отклонились от курса или на них были направлены средства электромагнитной борьбы, в результате чего они изменили свою первоначальную траекторию и "залетели туда, куда не должны были".

Лещинскис оценил, что в целом Министерство обороны Латвии готово к инцидентам такого типа, но "если боевые действия происходят в соседних странах", 100% безопасность не может быть гарантирована.

Министр обороны страны Андрис Спрудс сообщил, что в связи с инцидентом он прервал свой рабочий визит в Украину и возвращается в Латвию.

В Эстонии в среду, 25 марта, в 3:43 ночи дрон врезался в трубу Аувереской электростанции, в результате этого никто не пострадал, отмечает Delfi.

"Дрон вошел в воздушное пространство Эстонии из воздушного пространства россии", - говорится в сообщении.

На месте работают саперы Спасательного департамента страны. Производство ведет государственная прокуратура, а расследованием занимается Департамент полиции безопасности (Капо), пишет издание.

"По имеющейся на данный момент информации, дрон не был направлен на Эстонию. Сейчас проводятся первичные действия, расследование выяснит точные обстоятельства", - прокомментировала произошедшее генеральный прокурор страны Астрид Аси.

По предварительной оценке компании Enefit Power, электростанция не получила непосредственных повреждений и инцидент не существенно влияет на энергосистему Эстонии.

Утром в среду система оповещения EE-ALARM разослала на мобильные телефоны сообщения: "Силы обороны: в связи с агрессивной войной россии против Украины в регионе существует сопутствующая угроза беспилотников. Если увидите дрон, спрячьтесь и позвоните по номеру 112. Дополнительная информация: KRIIS.EE и 12".

"Это следствие полномасштабной агрессивной войны россии. Можно предположить, что мы еще столкнемся с подобными инцидентами", – констатировал генеральный директор полиции безопасности страны Марго Паллосон.

Дополнение

Как сообщалось ранее, в прошлый понедельник в Литве, на лед озера Лависас упал дрон, не создав угрозы безопасности населения. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что беспилотник якобы был украинским.

