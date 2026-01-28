росія ставить під сумнів суверенітет Латвії: зафіксована та ж стратегія, що й до України - Коваленко

$42.960.17
51.230.17
ukenru
08:35 • 2586 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 6410 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 15376 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 36298 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 51891 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 40629 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 60205 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31393 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 59238 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 25736 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
94%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зимовий шторм у США спровокував стрибок цін на нафту через зупинку видобутку28 січня, 00:08 • 5264 перегляди
Трамп привітав падіння долара США до чотирирічного мінімуму і назвав це "чудовим"28 січня, 00:41 • 6964 перегляди
Кір Стармер прибув до Пекіна для перезавантаження економічних відносин з Китаєм04:47 • 10163 перегляди
ЗСУ відмінусували 690 окупантів та понад 1000 безпілотників за добу – Генштаб04:58 • 15442 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 11308 перегляди
Публікації
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo07:00 • 11749 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 60198 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 42158 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 59232 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 56678 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Ніколас Мадуро
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Венесуела
Київська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 21719 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 21239 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 28845 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 32325 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 38781 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Starlink
Мі-8
TikTok

росія ставить під сумнів суверенітет Латвії: зафіксована та ж стратегія, що й до України - Коваленко

Київ • УНН

 • 170 перегляди

росія веде інформаційну та дипломатичну діяльність, ставлячи під сумнів суверенітет Латвії, що фіксує латвійська розвідка. Ця стратегія раніше застосовувалася щодо України, що призвело до спроб окупації.

росія ставить під сумнів суверенітет Латвії: зафіксована та ж стратегія, що й до України - Коваленко

росія веде інформаційну та дипломатичну діяльність, у якій ставиться під сумнів суверенітет Латвії. Такі дії фіксує латвійська розвідка, а ознаки подібної стратегії раніше вже застосовувалися щодо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

Коваленко зазначає, що росіяни "інформаційно створюють поле навколо Латвії, в якому домінує позиція сумнівного суверенітету цієї держави".

Так само помітні відповідні ознаки такого ставлення з боку російської дипломатії, і розвідка Латвії їх помічає. Хочу нагадати, що починаючи з 90-х років відповідна стратегія росіян працювала і щодо України, і це призвело в підсумку до спроб політичної, а потім і воєнної окупації нашої держави. Ще в 2024 році у розмові з латвійськими військовими зазначав про те, що є всі ознаки російської підготовки до агресії у Балтії

- йдеться у дописі.

Йдеться і про те, що форма потенційних дій рф наразі залишається невизначеною.

Наразі форма можливої агресії рф до кінця незрозуміла - це можуть бути дронові удари по інфраструктурі, або гібридні піхотні операції, або шантаж. Втім, очевидним є те, що рф проводить приховану підготовку до такого сценарію, а також намагається накопичити ресурси під це, щоб даний сценарій став можливим у випадку політичної волі режиму

 - наголошує Коваленко.

Нагадаємо

З початку повномасштабного російського вторгнення СБУ відбила понад 14 тисяч кібератак на органи влади та інфраструктуру. Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов розповів про протидію ворогу.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Служба безпеки України
Латвія
Україна