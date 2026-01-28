росія ставить під сумнів суверенітет Латвії: зафіксована та ж стратегія, що й до України - Коваленко

росія веде інформаційну та дипломатичну діяльність, у якій ставиться під сумнів суверенітет Латвії. Такі дії фіксує латвійська розвідка, а ознаки подібної стратегії раніше вже застосовувалися щодо України. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

Деталі

Коваленко зазначає, що росіяни "інформаційно створюють поле навколо Латвії, в якому домінує позиція сумнівного суверенітету цієї держави".

Так само помітні відповідні ознаки такого ставлення з боку російської дипломатії, і розвідка Латвії їх помічає. Хочу нагадати, що починаючи з 90-х років відповідна стратегія росіян працювала і щодо України, і це призвело в підсумку до спроб політичної, а потім і воєнної окупації нашої держави. Ще в 2024 році у розмові з латвійськими військовими зазначав про те, що є всі ознаки російської підготовки до агресії у Балтії - йдеться у дописі.

Йдеться і про те, що форма потенційних дій рф наразі залишається невизначеною.

Наразі форма можливої агресії рф до кінця незрозуміла - це можуть бути дронові удари по інфраструктурі, або гібридні піхотні операції, або шантаж. Втім, очевидним є те, що рф проводить приховану підготовку до такого сценарію, а також намагається накопичити ресурси під це, щоб даний сценарій став можливим у випадку політичної волі режиму - наголошує Коваленко.

Нагадаємо

