россия ставит под сомнение суверенитет Латвии: зафиксирована та же стратегия, что и до Украины - Коваленко

россия ведет информационную и дипломатическую деятельность, в которой ставится под сомнение суверенитет Латвии. Такие действия фиксирует латвийская разведка, а признаки подобной стратегии ранее уже применялись в отношении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Коваленко отмечает, что россияне "информационно создают поле вокруг Латвии, в котором доминирует позиция сомнительного суверенитета этого государства".

Так же заметны соответствующие признаки такого отношения со стороны российской дипломатии, и разведка Латвии их замечает. Хочу напомнить, что начиная с 90-х годов соответствующая стратегия россиян работала и в отношении Украины, и это привело в итоге к попыткам политической, а затем и военной оккупации нашего государства. Еще в 2024 году в разговоре с латвийскими военными отмечал о том, что есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтии - говорится в сообщении.

Речь идет и о том, что форма потенциальных действий РФ пока остается неопределенной.

Сейчас форма возможной агрессии рф до конца непонятна - это могут быть дроновые удары по инфраструктуре, или гибридные пехотные операции, или шантаж. Впрочем, очевидно, что рф проводит скрытую подготовку к такому сценарию, а также пытается накопить ресурсы под это, чтобы данный сценарий стал возможным в случае политической воли режима - отмечает Коваленко.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения СБУ отразила более 14 тысяч кибератак на органы власти и инфраструктуру. Руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев рассказал о противодействии врагу.