08:35
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идет
Эксклюзив
08:19
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
россия ставит под сомнение суверенитет Латвии: зафиксирована та же стратегия, что и до Украины - Коваленко

Киев • УНН

 • 296 просмотра

россия ведет информационную и дипломатическую деятельность, ставя под сомнение суверенитет Латвии, что фиксирует латвийская разведка. Эта стратегия ранее применялась в отношении Украины, что привело к попыткам оккупации.

россия ставит под сомнение суверенитет Латвии: зафиксирована та же стратегия, что и до Украины - Коваленко

россия ведет информационную и дипломатическую деятельность, в которой ставится под сомнение суверенитет Латвии. Такие действия фиксирует латвийская разведка, а признаки подобной стратегии ранее уже применялись в отношении Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

Детали

Коваленко отмечает, что россияне "информационно создают поле вокруг Латвии, в котором доминирует позиция сомнительного суверенитета этого государства".

Так же заметны соответствующие признаки такого отношения со стороны российской дипломатии, и разведка Латвии их замечает. Хочу напомнить, что начиная с 90-х годов соответствующая стратегия россиян работала и в отношении Украины, и это привело в итоге к попыткам политической, а затем и военной оккупации нашего государства. Еще в 2024 году в разговоре с латвийскими военными отмечал о том, что есть все признаки российской подготовки к агрессии в Балтии

- говорится в сообщении.

Речь идет и о том, что форма потенциальных действий РФ пока остается неопределенной.

Сейчас форма возможной агрессии рф до конца непонятна - это могут быть дроновые удары по инфраструктуре, или гибридные пехотные операции, или шантаж. Впрочем, очевидно, что рф проводит скрытую подготовку к такому сценарию, а также пытается накопить ресурсы под это, чтобы данный сценарий стал возможным в случае политической воли режима

 - отмечает Коваленко.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения СБУ отразила более 14 тысяч кибератак на органы власти и инфраструктуру. Руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев рассказал о противодействии врагу.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Латвия
Украина