СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч кібератак на Україну з початку повномасштабної війни

Фахівці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення рф нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак та кіберінцидентів, спрямованих проти центральних органів влади та об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляють у СБУ, передає УНН.

Деталі

Про результати роботи підрозділу розповів керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України". За його словами, кіберфахівці Служби протистоять ворогу одразу на кількох напрямках – як безпосереднім атакам з боку спеціалізованих підрозділів рф та пов’язаних з ними хакерських угруповань, так і інформаційно-психологічним операціям у цифровому просторі.

ДКІБ протистоїть ворогу на декількох фронтах одночасно. По-перше, це протидія спеціалізованим підрозділам рф, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням. Вони регулярно атакують Україну і за час повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тис. таких спроб. По-друге, ми активно протидіємо ворогу в інформаційному середовищі, де нейтралізуємо так звані ІПСО - наголосив Карастельов.

Очільник департаменту також повідомив, що лише у 2025 році кіберфахівці СБУ відбили понад 3 тисячі ворожих атак на українські системи. Переважна більшість із них була спрямована на знищення цифрових сервісів або дестабілізацію роботи стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної сфер.

У документальному фільмі "Кіберщит України" розкриваються механізми протидії проникненню ворога у військові та урядові мережі, боротьба з DDoS-атаками, фішинговими кампаніями, кібершпигунством та цифровим тероризмом.

Водночас у СБУ наголошують, що діяльність підрозділу не обмежується лише обороною.

Ми не тільки захищаємося. СБУ разом із Силами оборони проводить системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі наразі не можемо розголошувати - підсумував Карастельов.

Нагадаємо

25 січня СБУ відзначала День Департаменту кібербезпеки, підкреслюючи важливість цифрового фронту. Кіберпідрозділи захищають державні системи, протидіють російським спецслужбам та ліквідовують агентурні мережі.