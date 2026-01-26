СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч кібератак на Україну з початку повномасштабної війни

$43.140.03
50.650.13
ukru
13:53 • 4392 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 11093 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 14146 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 25559 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 20489 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
10:01 • 40279 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
09:46 • 20993 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 37501 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23201 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28087 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
93%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення26 січня, 07:59 • 30280 перегляди
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 26751 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 30291 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК10:52 • 21816 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго11:59 • 14245 перегляди
Публікації
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE11:38 • 25574 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
10:01 • 40288 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?09:53 • 30387 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 37502 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 114580 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Європа
Реклама
УНН Lite
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 1578 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 2340 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів11:48 • 9046 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 32782 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 32140 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
F-15 Eagle

СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч кібератак на Україну з початку повномасштабної війни

Київ • УНН

 • 4 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ відбила понад 14 тисяч кібератак на органи влади та інфраструктуру. Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов розповів про протидію ворогу.

СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч кібератак на Україну з початку повномасштабної війни

Фахівці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення рф нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак та кіберінцидентів, спрямованих проти центральних органів влади та об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляють у СБУ, передає УНН.

Деталі

Про результати роботи підрозділу розповів керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України". За його словами, кіберфахівці Служби протистоять ворогу одразу на кількох напрямках – як безпосереднім атакам з боку спеціалізованих підрозділів рф та пов’язаних з ними хакерських угруповань, так і інформаційно-психологічним операціям у цифровому просторі.

ДКІБ протистоїть ворогу на декількох фронтах одночасно. По-перше, це протидія спеціалізованим підрозділам рф, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням. Вони регулярно атакують Україну і за час повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тис. таких спроб. По-друге, ми активно протидіємо ворогу в інформаційному середовищі, де нейтралізуємо так звані ІПСО

- наголосив Карастельов.

Очільник департаменту також повідомив, що лише у 2025 році кіберфахівці СБУ відбили понад 3 тисячі ворожих атак на українські системи. Переважна більшість із них була спрямована на знищення цифрових сервісів або дестабілізацію роботи стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної сфер.

У документальному фільмі "Кіберщит України" розкриваються механізми протидії проникненню ворога у військові та урядові мережі, боротьба з DDoS-атаками, фішинговими кампаніями, кібершпигунством та цифровим тероризмом.

Водночас у СБУ наголошують, що діяльність підрозділу не обмежується лише обороною.

Ми не тільки захищаємося. СБУ разом із Силами оборони проводить системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі наразі не можемо розголошувати

- підсумував Карастельов.

Нагадаємо

25 січня СБУ відзначала День Департаменту кібербезпеки, підкреслюючи важливість цифрового фронту. Кіберпідрозділи захищають державні системи, протидіють російським спецслужбам та ліквідовують агентурні мережі.

Андрій Тимощенков

СуспільствоТехнології
російська пропаганда
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Фільм
Електроенергія
Служба безпеки України
Україна