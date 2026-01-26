СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч кібератак на Україну з початку повномасштабної війни
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення рф СБУ відбила понад 14 тисяч кібератак на органи влади та інфраструктуру. Керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов розповів про протидію ворогу.
Фахівці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення рф нейтралізували понад 14 тисяч масштабних кібератак та кіберінцидентів, спрямованих проти центральних органів влади та об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляють у СБУ, передає УНН.
Деталі
Про результати роботи підрозділу розповів керівник Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України". За його словами, кіберфахівці Служби протистоять ворогу одразу на кількох напрямках – як безпосереднім атакам з боку спеціалізованих підрозділів рф та пов’язаних з ними хакерських угруповань, так і інформаційно-психологічним операціям у цифровому просторі.
ДКІБ протистоїть ворогу на декількох фронтах одночасно. По-перше, це протидія спеціалізованим підрозділам рф, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням. Вони регулярно атакують Україну і за час повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тис. таких спроб. По-друге, ми активно протидіємо ворогу в інформаційному середовищі, де нейтралізуємо так звані ІПСО
Очільник департаменту також повідомив, що лише у 2025 році кіберфахівці СБУ відбили понад 3 тисячі ворожих атак на українські системи. Переважна більшість із них була спрямована на знищення цифрових сервісів або дестабілізацію роботи стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної сфер.
У документальному фільмі "Кіберщит України" розкриваються механізми протидії проникненню ворога у військові та урядові мережі, боротьба з DDoS-атаками, фішинговими кампаніями, кібершпигунством та цифровим тероризмом.
Водночас у СБУ наголошують, що діяльність підрозділу не обмежується лише обороною.
Ми не тільки захищаємося. СБУ разом із Силами оборони проводить системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі наразі не можемо розголошувати
Нагадаємо
25 січня СБУ відзначала День Департаменту кібербезпеки, підкреслюючи важливість цифрового фронту. Кіберпідрозділи захищають державні системи, протидіють російським спецслужбам та ліквідовують агентурні мережі.