СБУ нейтрализовала более 14 тысяч кибератак на Украину с начала полномасштабной войны
Киев • УНН
С начала полномасштабного вторжения рф СБУ отразила более 14 тысяч кибератак на органы власти и инфраструктуру. Руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев рассказал о противодействии врагу.
Специалисты Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения рф нейтрализовали более 14 тысяч масштабных кибератак и киберинцидентов, направленных против центральных органов власти и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщают в СБУ, передает УНН.
Детали
О результатах работы подразделения рассказал руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев в документальном фильме "Киберщит Украины". По его словам, киберспециалисты Службы противостоят врагу сразу на нескольких направлениях – как непосредственным атакам со стороны специализированных подразделений РФ и связанных с ними хакерских группировок, так и информационно-психологическим операциям в цифровом пространстве.
ДКИБ противостоит врагу на нескольких фронтах одновременно. Во-первых, это противодействие специализированным подразделениям РФ, а также связанным с ними хакерским группировкам. Они регулярно атакуют Украину, и за время полномасштабного вторжения СБУ отразила более 14 тыс. таких попыток. Во-вторых, мы активно противодействуем врагу в информационной среде, где нейтрализуем так называемые ИПСО
Глава департамента также сообщил, что только в 2025 году киберспециалисты СБУ отразили более 3 тысяч вражеских атак на украинские системы. Подавляющее большинство из них было направлено на уничтожение цифровых сервисов или дестабилизацию работы стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной сфер.
В документальном фильме "Киберщит Украины" раскрываются механизмы противодействия проникновению врага в военные и правительственные сети, борьба с DDoS-атаками, фишинговыми кампаниями, кибершпионажем и цифровым терроризмом.
В то же время в СБУ подчеркивают, что деятельность подразделения не ограничивается только обороной.
Мы не только защищаемся. СБУ вместе с Силами обороны проводит системные проактивные операции во вражеском цифровом пространстве. Украина очень больно бьет по противнику, но детали пока не можем разглашать
Напомним
25 января СБУ отмечала День Департамента кибербезопасности, подчеркивая важность цифрового фронта. Киберподразделения защищают государственные системы, противодействуют российским спецслужбам и ликвидируют агентурные сети.