СБУ нейтрализовала более 14 тысяч кибератак на Украину с начала полномасштабной войны

Специалисты Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения рф нейтрализовали более 14 тысяч масштабных кибератак и киберинцидентов, направленных против центральных органов власти и объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщают в СБУ, передает УНН.

Детали

О результатах работы подразделения рассказал руководитель Департамента кибербезопасности СБУ Владимир Карастелев в документальном фильме "Киберщит Украины". По его словам, киберспециалисты Службы противостоят врагу сразу на нескольких направлениях – как непосредственным атакам со стороны специализированных подразделений РФ и связанных с ними хакерских группировок, так и информационно-психологическим операциям в цифровом пространстве.

ДКИБ противостоит врагу на нескольких фронтах одновременно. Во-первых, это противодействие специализированным подразделениям РФ, а также связанным с ними хакерским группировкам. Они регулярно атакуют Украину, и за время полномасштабного вторжения СБУ отразила более 14 тыс. таких попыток. Во-вторых, мы активно противодействуем врагу в информационной среде, где нейтрализуем так называемые ИПСО - подчеркнул Карастелев.

Глава департамента также сообщил, что только в 2025 году киберспециалисты СБУ отразили более 3 тысяч вражеских атак на украинские системы. Подавляющее большинство из них было направлено на уничтожение цифровых сервисов или дестабилизацию работы стратегически важных предприятий энергетической, транспортной и оборонной сфер.

В документальном фильме "Киберщит Украины" раскрываются механизмы противодействия проникновению врага в военные и правительственные сети, борьба с DDoS-атаками, фишинговыми кампаниями, кибершпионажем и цифровым терроризмом.

В то же время в СБУ подчеркивают, что деятельность подразделения не ограничивается только обороной.

Мы не только защищаемся. СБУ вместе с Силами обороны проводит системные проактивные операции во вражеском цифровом пространстве. Украина очень больно бьет по противнику, но детали пока не можем разглашать - подытожил Карастелев.

Напомним

25 января СБУ отмечала День Департамента кибербезопасности, подчеркивая важность цифрового фронта. Киберподразделения защищают государственные системы, противодействуют российским спецслужбам и ликвидируют агентурные сети.