Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 1494 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 4278 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
08:49 • 8716 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 21504 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 40079 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 33226 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 41418 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39107 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49044 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Публікації
Ексклюзиви
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

СБУ відзначає День Департаменту кібербезпеки, підкреслюючи важливість цифрового фронту. Кіберпідрозділи захищають державні системи, протидіють російським спецслужбам та ліквідовують агентурні мережі.

Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
Фото: СБУ

В Україні 25 січня відзначається День Департаменту кібербезпеки СБУ. У відомстві наголосили, що одна з ключових битв з ворогом нині триває в цифровому просторі. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

У повідомленні зазначається, кіберпідрозділи СБУ продовжують тримати фронт у цифровому середовищі.

Війна давно вийшла за межі окопів і ліній зіткнення. Сьогодні одна з вирішальних битв із ворогом точиться в цифровому просторі. Саме тут кіберпідрозділи СБУ тримають свій фронт, поєднуючи холодну аналітику, технологічну майстерність та ефективну взаємодію з усіма складовими Сил оборони України

 - йдеться у дописі.

Робота департаменту кібербезпеки включає захист державних систем і критичної інфраструктури, а також протидію діяльності російських спецслужб. У повідомленні підкреслюється, що кіберпідрозділи СБУ займаються ліквідацією агентурних мереж російських спецслужб та завдають ударів по окупанту безпосередньо в зоні бойових дій.

Дякуємо за точність, професіоналізм і важливий внесок в оборону країни. Захищаємо Україну разом

- підкреслюють у СБУ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. До складу увійшли Михайло Федоров та Денис Шмигаль, а Василь Малюк був виведений.

Алла Кіосак

