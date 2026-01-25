Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"

Фото: СБУ

В Україні 25 січня відзначається День Департаменту кібербезпеки СБУ. У відомстві наголосили, що одна з ключових битв з ворогом нині триває в цифровому просторі. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

У повідомленні зазначається, кіберпідрозділи СБУ продовжують тримати фронт у цифровому середовищі.

Війна давно вийшла за межі окопів і ліній зіткнення. Сьогодні одна з вирішальних битв із ворогом точиться в цифровому просторі. Саме тут кіберпідрозділи СБУ тримають свій фронт, поєднуючи холодну аналітику, технологічну майстерність та ефективну взаємодію з усіма складовими Сил оборони України - йдеться у дописі.

Робота департаменту кібербезпеки включає захист державних систем і критичної інфраструктури, а також протидію діяльності російських спецслужб. У повідомленні підкреслюється, що кіберпідрозділи СБУ займаються ліквідацією агентурних мереж російських спецслужб та завдають ударів по окупанту безпосередньо в зоні бойових дій.

Дякуємо за точність, професіоналізм і важливий внесок в оборону країни. Захищаємо Україну разом - підкреслюють у СБУ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. До складу увійшли Михайло Федоров та Денис Шмигаль, а Василь Малюк був виведений.