Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача - затвердив Михайла Федорова та Дениса Шмигаля, а колишнього главу СБУ Василя Малюка - вивів, передає УНН.
... затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб: Федоров Михайло Альбертович – міністр оборони України; Шмигаль Денис Анатолійович – Перший віце-премʼєр-міністр України – міністр енергетики України
Крім того, у документі вказано, що зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача вивели колишнього голову Василя Малюка.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
