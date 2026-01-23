$43.170.01
20:34 • 1250 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 4818 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 9136 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 19073 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 19604 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16670 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23976 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 50209 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21710 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24575 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача. До складу увійшли Михайло Федоров та Денис Шмигаль, а Василь Малюк був виведений.

Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача - затвердив Михайла Федорова та Дениса Шмигаля, а колишнього главу СБУ Василя Малюка - вивів, передає УНН.

... затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб: Федоров Михайло Альбертович – міністр оборони України; Шмигаль Денис Анатолійович – Перший віце-премʼєр-міністр України – міністр енергетики України 

- йдеться в указі.

 Крім того, у документі вказано, що зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача вивели колишнього голову Василя Малюка.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Будуть асиметричні операції проти рф": Зеленський розповів деталі зустрічі з Василем Малюком19.01.26, 22:03 • 4619 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Енергетика
Василь Малюк
Михайло Федоров
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль