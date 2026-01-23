Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього голову СБУ Василя Малюка

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки Верховного Головнокомандувача - затвердив Михайла Федорова та Дениса Шмигаля, а колишнього главу СБУ Василя Малюка - вивів, передає УНН.

... затвердити у персональному складі Ставки Верховного Головнокомандувача таких осіб: Федоров Михайло Альбертович – міністр оборони України; Шмигаль Денис Анатолійович – Перший віце-премʼєр-міністр України – міністр енергетики України - йдеться в указі.

Крім того, у документі вказано, що зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача вивели колишнього голову Василя Малюка.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

