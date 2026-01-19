$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 9640 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
16:20 • 12802 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
15:17 • 15275 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 16751 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 19749 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 15263 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 34605 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 33882 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18260 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
"Будуть асиметричні операції проти рф": Зеленський розповів деталі зустрічі з Василем Малюком

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, ексголовою СБУ. Він заслухав доповідь Малюка щодо асиметричних операцій проти росії та заявив про забезпечення всіх необхідних ресурсів.

"Будуть асиметричні операції проти рф": Зеленський розповів деталі зустрічі з Василем Малюком
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У понеділок, 19 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, який донедавна очолював Службу безпеки України, але попри де-факто звільнення, залишився в системі СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.

Деталі

Зеленський заявив, що заслухав доповідь Малюка щодо асиметричних операцій проти росії.

Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені

 - йдеться в дописі.

Згодом у зверненні до населення 19 січня Зеленський розповів про деталі своїх зустрічей з представниками СБУ. Йдеться про Євгена Хмару, Олександра Поклада і Василя Малюка.

Я доручив Олександру Покладу дати суспільству всі необхідні деталі. Був на доповіді генерал-лейтенант Василь Малюк - активні асиметричні операції проти росії будуть, ресурси для цього є

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала подання про відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України 13 січня. За звільнення Малюка проголосували 235 депутатів, тоді як 47 - проголосували проти, 9 - утримались від голосування.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський