"Будуть асиметричні операції проти рф": Зеленський розповів деталі зустрічі з Василем Малюком

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У понеділок, 19 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, який донедавна очолював Службу безпеки України, але попри де-факто звільнення, залишився в системі СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.

Деталі

Зеленський заявив, що заслухав доповідь Малюка щодо асиметричних операцій проти росії.

Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені - йдеться в дописі.

Згодом у зверненні до населення 19 січня Зеленський розповів про деталі своїх зустрічей з представниками СБУ. Йдеться про Євгена Хмару, Олександра Поклада і Василя Малюка.

Я доручив Олександру Покладу дати суспільству всі необхідні деталі. Був на доповіді генерал-лейтенант Василь Малюк - активні асиметричні операції проти росії будуть, ресурси для цього є - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада підтримала подання про відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України 13 січня. За звільнення Малюка проголосували 235 депутатів, тоді як 47 - проголосували проти, 9 - утримались від голосування.