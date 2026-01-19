"Будуть асиметричні операції проти рф": Зеленський розповів деталі зустрічі з Василем Малюком
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, ексголовою СБУ. Він заслухав доповідь Малюка щодо асиметричних операцій проти росії та заявив про забезпечення всіх необхідних ресурсів.
У понеділок, 19 січня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком, який донедавна очолював Службу безпеки України, але попри де-факто звільнення, залишився в системі СБУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Володимира Зеленського.
Деталі
Зеленський заявив, що заслухав доповідь Малюка щодо асиметричних операцій проти росії.
Всі необхідні ресурси Служби безпеки України та інших державних структур повністю забезпечені
Згодом у зверненні до населення 19 січня Зеленський розповів про деталі своїх зустрічей з представниками СБУ. Йдеться про Євгена Хмару, Олександра Поклада і Василя Малюка.
Я доручив Олександру Покладу дати суспільству всі необхідні деталі. Був на доповіді генерал-лейтенант Василь Малюк - активні асиметричні операції проти росії будуть, ресурси для цього є
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала подання про відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України 13 січня. За звільнення Малюка проголосували 235 депутатів, тоді як 47 - проголосували проти, 9 - утримались від голосування.