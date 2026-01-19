$43.180.08
18:36 • 3664 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
17:12 • 10315 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 13215 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 15698 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 17052 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 20140 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 15344 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 34941 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 34148 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18291 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
публикации
Эксклюзивы
"Будут асимметричные операции против рф": Зеленский рассказал детали встречи с Василием Малюком

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком, экс-главой СБУ. Он заслушал доклад Малюка относительно асимметричных операций против россии и заявил об обеспечении всех необходимых ресурсов.

"Будут асимметричные операции против рф": Зеленский рассказал детали встречи с Василием Малюком
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В понедельник, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком, который до недавнего времени возглавлял Службу безопасности Украины, но, несмотря на де-факто увольнение, остался в системе СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Детали

Зеленский заявил, что заслушал доклад Малюка относительно асимметричных операций против россии.

Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены

 - говорится в сообщении.

Впоследствии в обращении к населению 19 января Зеленский рассказал о деталях своих встреч с представителями СБУ. Речь идет о Евгении Хмаре, Александре Покладе и Василии Малюке.

Я поручил Александру Покладу дать обществу все необходимые детали. Был на докладе генерал-лейтенант Василий Малюк - активные асимметричные операции против России будут, ресурсы для этого есть

- сказал Зеленский.

Напомним

Верховная Рада поддержала представление об отставке Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины 13 января. За увольнение Малюка проголосовали 235 депутатов, тогда как 47 - проголосовали против, 9 - воздержались от голосования.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский