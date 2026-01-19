"Будут асимметричные операции против рф": Зеленский рассказал детали встречи с Василием Малюком

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В понедельник, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком, который до недавнего времени возглавлял Службу безопасности Украины, но, несмотря на де-факто увольнение, остался в системе СБУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Владимира Зеленского.

Детали

Зеленский заявил, что заслушал доклад Малюка относительно асимметричных операций против россии.

Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены - говорится в сообщении.

Впоследствии в обращении к населению 19 января Зеленский рассказал о деталях своих встреч с представителями СБУ. Речь идет о Евгении Хмаре, Александре Покладе и Василии Малюке.

Я поручил Александру Покладу дать обществу все необходимые детали. Был на докладе генерал-лейтенант Василий Малюк - активные асимметричные операции против России будут, ресурсы для этого есть - сказал Зеленский.

Напомним

Верховная Рада поддержала представление об отставке Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины 13 января. За увольнение Малюка проголосовали 235 депутатов, тогда как 47 - проголосовали против, 9 - воздержались от голосования.