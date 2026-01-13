Рада звільнила Малюка з посади голови СБУ

Верховна Рада підтримала подання про відставку Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України, передає УНН.

Деталі

За звільнення Малюка проголосували 235 депутатів, тоді як 47 - проголосували проти, 9 - утримались від голосування.

Нагадаємо

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повторно підтримав подання Президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Рішення було ухвалено після вчорашнього провалу, 12 голосами "за".