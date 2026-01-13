Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повторно підтримав подання Президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Рішення було ухвалено після вчорашнього провалу, 12 голосами «за».
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки при повторному розгляді підтримав подання Президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ після вчорашнього провалу рішення, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.
Комітет з нацбезпеки передумав і все таки рекомендував Раді підтримати відставку Малюка. Будемо розглядати це сьогодні. Певно, вчора ввечері на засіданні фракції "слуг народу" хтось був дуже переконливим
Те, що комітет ВР з питань оборони переглянув вчорашнє рішення, підтвердив і нардеп Ярослав Железняк.
"За - 12. Утримався - 1. Проти - 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз). Тобто станом на зараз подання Президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано комітетом. Сьогодні буде голосування у Раді (я думаю вже 226+ зібрали теж)", - написав Железняк у Telegram.
З його слів, нардеп, голова монобільшості Давид Арахамія "підтвердив, що поки не буде внесення голови СБУ на призначення".
Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12.01.26, 15:10 • 8268 переглядiв