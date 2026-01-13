Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

$43.260.18
50.530.38
ukenru
12 січня, 19:13 • 18711 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 33649 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 24913 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 26068 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 40873 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
12 січня, 14:07 • 20962 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 22075 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 47002 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 40491 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 30888 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
79%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вибухи на Харківщині: ворог атакував передмістя облцентру, в області велика кількість ворожих ударних БпЛА12 січня, 22:33 • 11067 перегляди
Трамп запровадив 25% мита для всіх країн, що торгують з Іраном12 січня, 23:04 • 8246 перегляди
Нічні вибухи у Києві: росіяни атакують столицю балістичними ракетами12 січня, 23:25 • 13781 перегляди
Удари по передмістю Харкова: кількість жертв зросла13 січня, 00:39 • 15477 перегляди
Британія не відправить війська в Україну без гарантій їхньої безпеки - головнокомандувач ЗС13 січня, 02:17 • 10868 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 40873 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 40698 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 47002 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 43028 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 47517 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 36973 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 32376 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 37969 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 39995 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 96097 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Опалення
С-300

Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повторно підтримав подання Президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ. Рішення було ухвалено після вчорашнього провалу, 12 голосами «за».

Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки при повторному розгляді підтримав подання Президента про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ після вчорашнього провалу рішення, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Комітет з нацбезпеки передумав і все таки рекомендував Раді підтримати відставку Малюка. Будемо розглядати це сьогодні. Певно, вчора ввечері на засіданні фракції "слуг народу" хтось був дуже переконливим

- написав нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Те, що комітет ВР з питань оборони переглянув вчорашнє рішення, підтвердив і нардеп Ярослав Железняк.

"За - 12. Утримався - 1. Проти - 5 (Костенко, Бобровська, Івченко, Рахманін, Фріз). Тобто станом на зараз подання Президента про звільнення Малюка з посади голови СБУ підтримано комітетом. Сьогодні буде голосування у Раді (я думаю вже 226+ зібрали теж)", - написав Железняк у Telegram.

З його слів, нардеп, голова монобільшості Давид Арахамія "підтвердив, що поки не буде внесення голови СБУ на призначення".

Комітет ВР з нацбезпеки та оборони не підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ12.01.26, 15:10 • 8268 переглядiв

Юлія Шрамко

Політика
Давид Арахамія
Олексій Гончаренко
Василь Малюк
Служба безпеки України
Ярослав Железняк