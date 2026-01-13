$43.260.18
08:22
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
07:21
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки повторно поддержал представление Президента об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ. Решение было принято после вчерашнего провала, 12 голосами «за».

Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при повторном рассмотрении поддержал представление Президента об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ после вчерашнего провала решения, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Комитет по нацбезопасности передумал и все же рекомендовал Раде поддержать отставку Малюка. Будем рассматривать это сегодня. Вероятно, вчера вечером на заседании фракции "слуг народа" кто-то был очень убедительным

- написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

То, что комитет ВР по вопросам обороны пересмотрел вчерашнее решение, подтвердил и нардеп Ярослав Железняк.

"За - 12. Воздержался - 1. Против - 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз). То есть по состоянию на сейчас представление Президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю уже 226+ собрали тоже)", - написал Железняк в Telegram.

По его словам, нардеп, глава монобольшинства Давид Арахамия "подтвердил, что пока не будет внесения главы СБУ на назначение".

Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ12.01.26, 15:10 • 8268 просмотров

Юлия Шрамко

Политика
Давид Арахамия
Алексей Гончаренко
Василий Малюк
Служба безопасности Украины
Ярослав Железняк