Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки при повторном рассмотрении поддержал представление Президента об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ после вчерашнего провала решения, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН. Комитет по нацбезопасности передумал и все же рекомендовал Раде поддержать отставку Малюка. Будем рассматривать это сегодня. Вероятно, вчера вечером на заседании фракции "слуг народа" кто-то был очень убедительным - написал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram. То, что комитет ВР по вопросам обороны пересмотрел вчерашнее решение, подтвердил и нардеп Ярослав Железняк. "За - 12. Воздержался - 1. Против - 5 (Костенко, Бобровская, Ивченко, Рахманин, Фриз). То есть по состоянию на сейчас представление Президента об увольнении Малюка с должности главы СБУ поддержано комитетом. Сегодня будет голосование в Раде (я думаю уже 226+ собрали тоже)", - написал Железняк в Telegram. По его словам, нардеп, глава монобольшинства Давид Арахамия "подтвердил, что пока не будет внесения главы СБУ на назначение". Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ