Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 1036 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 4470 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 8884 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 18816 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 19404 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16614 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23924 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 50051 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21683 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24553 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 20983 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 20699 просмотра
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 6570 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 11682 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен17:02 • 5542 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 18816 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 50051 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 73537 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 69276 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 71598 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 20727 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 21012 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 36628 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 51981 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 46607 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли Михаил Федоров и Денис Шмыгаль, а Василий Малюк был выведен.

Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего - утвердил Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля, а бывшего главу СБУ Василия Малюка - вывел, передает УНН.

... утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц: Федоров Михаил Альбертович – министр обороны Украины; Шмыгаль Денис Анатольевич – Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины

- говорится в указе.

Кроме того, в документе указано, что из состава Ставки Верховного Главнокомандующего вывели бывшего главу Василия Малюка.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Будут асимметричные операции против рф": Зеленский рассказал детали встречи с Василием Малюком19.01.26, 22:03 • 4619 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Василий Малюк
Михаил Федоров
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль