Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего - утвердил Михаила Федорова и Дениса Шмыгаля, а бывшего главу СБУ Василия Малюка - вывел, передает УНН.

... утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц: Федоров Михаил Альбертович – министр обороны Украины; Шмыгаль Денис Анатольевич – Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины - говорится в указе.

Кроме того, в документе указано, что из состава Ставки Верховного Главнокомандующего вывели бывшего главу Василия Малюка.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Будут асимметричные операции против рф": Зеленский рассказал детали встречи с Василием Малюком