Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу СБУ Василия Малюка
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли Михаил Федоров и Денис Шмыгаль, а Василий Малюк был выведен.
... утвердить в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего следующих лиц: Федоров Михаил Альбертович – министр обороны Украины; Шмыгаль Денис Анатольевич – Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Украины
Кроме того, в документе указано, что из состава Ставки Верховного Главнокомандующего вывели бывшего главу Василия Малюка.
Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
