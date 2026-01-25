Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"

Фото: СБУ

В Украине 25 января отмечается День Департамента кибербезопасности СБУ. В ведомстве отметили, что одна из ключевых битв с врагом сейчас продолжается в цифровом пространстве. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Подробности

В сообщении отмечается, киберподразделения СБУ продолжают держать фронт в цифровой среде.

Война давно вышла за пределы окопов и линий соприкосновения. Сегодня одна из решающих битв с врагом идет в цифровом пространстве. Именно здесь киберподразделения СБУ держат свой фронт, сочетая холодную аналитику, технологическое мастерство и эффективное взаимодействие со всеми составляющими Сил обороны Украины - говорится в сообщении.

Работа департамента кибербезопасности включает защиту государственных систем и критической инфраструктуры, а также противодействие деятельности российских спецслужб. В сообщении подчеркивается, что киберподразделения СБУ занимаются ликвидацией агентурных сетей российских спецслужб и наносят удары по оккупанту непосредственно в зоне боевых действий.

Спасибо за точность, профессионализм и важный вклад в оборону страны. Защищаем Украину вместе - подчеркивают в СБУ.

Напомним

