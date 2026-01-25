$43.170.00
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 4250 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
08:49 • 8690 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 21489 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 40060 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 33216 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 41413 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39106 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49043 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 45481 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
Эксклюзивы
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

СБУ отмечает День Департамента кибербезопасности, подчеркивая важность цифрового фронта. Киберподразделения защищают государственные системы, противодействуют российским спецслужбам и ликвидируют агентурные сети.

Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
Фото: СБУ

В Украине 25 января отмечается День Департамента кибербезопасности СБУ. В ведомстве отметили, что одна из ключевых битв с врагом сейчас продолжается в цифровом пространстве. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Подробности

В сообщении отмечается, киберподразделения СБУ продолжают держать фронт в цифровой среде.

Война давно вышла за пределы окопов и линий соприкосновения. Сегодня одна из решающих битв с врагом идет в цифровом пространстве. Именно здесь киберподразделения СБУ держат свой фронт, сочетая холодную аналитику, технологическое мастерство и эффективное взаимодействие со всеми составляющими Сил обороны Украины

 - говорится в сообщении.

Работа департамента кибербезопасности включает защиту государственных систем и критической инфраструктуры, а также противодействие деятельности российских спецслужб. В сообщении подчеркивается, что киберподразделения СБУ занимаются ликвидацией агентурных сетей российских спецслужб и наносят удары по оккупанту непосредственно в зоне боевых действий.

Спасибо за точность, профессионализм и важный вклад в оборону страны. Защищаем Украину вместе

- подчеркивают в СБУ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав Ставки Верховного Главнокомандующего. В состав вошли Михаил Федоров и Денис Шмыгаль, а Василий Малюк был выведен.

Алла Киосак

