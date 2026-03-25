Латвия вручила ноту протеста представителю рф из-за нарушения воздушного пространства дроном

Киев • УНН

 • 814 просмотра

МИД Латвии выразил протест из-за российского беспилотника и обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. Риски безопасности в регионе растут из-за войны.

Латвия вручила ноту протеста представителю рф из-за нарушения воздушного пространства дроном

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации в Латвийской Республике, чтобы выразить категорический протест и вручить ноту, осуждающую вторжение беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Латвии с российской территории в ночь на 25 марта. Об этом сообщает МИД страны, информирует УНН.

Отмечается, что представителя диппредставительства РФ проинформировали, что Россия, начав агрессивную войну против Украины, создает непредсказуемые риски инцидентов в сфере безопасности во всем регионе.

Также был осужден авиаудар России 24 марта по гражданской инфраструктуре в нескольких регионах Украины, включая Львовскую область, в результате которого погибли и были ранены мирные жители, а также была предпринята попытка уничтожить объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Латвия отметила, что это является частью варварского нападения России не только на народ Украины, но и на глубокие исторические и культурные корни Украины

Указывается, что агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН. В МИД Латвии призвали РФ прекратить агрессию и вывести российские вооруженные силы со всей международно признанной территории Украины.

В Латвии и Эстонии зафиксировали падение беспилотников со стороны РФ. Один аппарат взорвался в Краславском крае, другой попал в трубу электростанции.

россия ставит под сомнение суверенитет Латвии: зафиксирована та же стратегия, что и до Украины - Коваленко

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Львовская область
ЮНЕСКО
Латвия
Организация Объединенных Наций
Эстония
Украина