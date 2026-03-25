Україна заходить в Африку - новий етап глобальної гри

Україна вперше розробляє комплексну стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті. Відповідну міжвідомчу нараду провели на рівні керівництва держави.

Україна розширює свою присутність на Африканському континенті та готує нову стратегію впливу. Це не ситуативний крок, а частина глобального переосмислення ролі держави у світі. Про це в коментарі УНН розповів експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський.

Вихід за межі Європи - нова стратегія України

Україна традиційно орієнтувалася на Європу та США, однак тепер намагається розширити свою присутність у світі. Йдеться не лише про дипломатію, а про формування повноцінної глобальної політики.

За словами експерта, нинішній підхід значно відрізняється від попередніх спроб.

Це не якийсь ситуативний крок, а елемент стратегічного переосмислення ролі України у світі. Йдеться про вихід за межі традиційної орієнтації на Європу та Сполучені Штати і формування глобальної присутності - пояснює Желіховський.

Він зазначає, що Україна і раніше намагалася працювати з Африкою, але саме зараз з’явилося чіткіше розуміння, яку роль держава може там відігравати і які вигоди отримати.

Політика і війна - чому важлива підтримка Африки

Одним із ключових факторів є політична підтримка України на міжнародній арені. Африканські країни мають значний вплив в глобальних організаціях, зокрема в ООН.

Саме тому Київ зацікавлений у тому, щоб ці держави не займали нейтральну або проросійську позицію.

Африканські країни мають значну вагу в міжнародних організаціях, і для України критично важливо розширювати коло тих, хто підтримує нашу позицію щодо війни з росією. Це питання голосувань, міжнародного тиску і загального політичного контексту - наголошує експерт.

Він додає, що росія активно працює на континенті, використовуючи військову присутність, політичні зв’язки та інформаційний вплив.

Ігнорування Африки означає, що ми залишаємо цей простір під впливом росії та її партнерів. Україна має працювати там, щоб нейтралізувати російську пропаганду і доносити власну позицію напряму - каже Желіховський.

Конкуренція з росією та Китаєм

Африка сьогодні є одним із ключових майданчиків глобального суперництва. Окрім росії, там активно присутній Китай, який діє через інвестиції, кредити та інфраструктурні проєкти.

Україна ж поки що лише формує свою нішу.

Глобальний південь - це той напрямок, на який роблять ставку росія і Китай. І Україна також має зайняти там свою нішу та поступово витісняти їхній вплив - зазначає експерт.

Економіка і можливості - що може отримати Україна

Окрім політики, Африка відкриває для України значні економічні перспективи. Йдеться про експорт, інфраструктуру та навіть військово-технічне співробітництво.

Африка - це ринок, який швидко зростає. Для України це можливість посилити експорт, зокрема аграрної продукції, брати участь у будівництві інфраструктури та розвивати військово-технічне співробітництво - пояснює Желіховський.

Також він підкреслює, що континент може бути важливим для розвитку нових логістичних маршрутів.

Військовий вимір - Україна вже присутня в Африці

Україна вже має і безпекову присутність на Африканському континенті. Йдеться не лише про контакти, а й про реальні операції.

Зокрема, у 2023–2024 роках з’являлася інформація в іноземних ЗМІ про діяльність українських спецслужб у Судані, де відбувалися зіткнення з представниками російської ПВК "Вагнер". Експерт зазначає, що це логічне продовження глобального протистояння.

Африка - це один із ключових майданчиків, де росія намагається посилювати свій вплив, зокрема через військову присутність. І Україна змушена реагувати, у тому числі й у безпековому вимірі - пояснює Желіховський.

За його словами, такі дії мають не лише тактичне, а й стратегічне значення.

Фактично ми бачимо, що протистояння з росією стає глобальним. І Африка в цьому сенсі - це ще один регіон, де вирішується баланс впливу - додає він.

Які країни у фокусі

Україна вже має певні зв’язки з країнами Північної Африки - зокрема Алжиром, Марокко та Тунісом. Водночас стратегія передбачає ширше охоплення континенту.

Важливими є країни Магрибу - Лівія, Марокко, Алжир. Це великі імпортери українського зерна і водночас логістичні хаби між Європою, Африкою та Близьким Сходом - зазначає експерт.

Окремо він виділяє Східну Африку - Кенію та Ефіопію, які мають вагу в міжнародних організаціях.

Ефіопія, наприклад, є місцем розташування штаб-квартири Африканського Союзу. Це відкриває додаткові дипломатичні можливості для України - додає він.

У Західній Африці перспективними є Нігерія, Сенегал і Гана - як великі ринки та енергетичні партнери.

Складний, але необхідний напрямок

Експерт наголошує, що Африка - це складний і неоднорідний регіон, де потрібна системна політика, а не разові кроки.

Україна раніше діяла там несистемно, через що довгий час не мала достатньої дипломатичної присутності. Зараз ця мережа розширюється, і це правильний напрямок - каже Желіховський.

Окрему увагу він звертає на Південно-Африканську Республіку.

Це один із ключових гравців континенту. Водночас це складний партнер, який має неоднозначну позицію щодо війни, але з ним потрібно працювати - підсумовує експерт.

Таким чином, активізація України в Африці є не лише питанням дипломатії, а й важливим елементом глобальної боротьби за вплив, який напряму пов’язаний із війною та позицією світу щодо України.