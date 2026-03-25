Україна розширює присутність в Африці та готує нову стратегію впливу - Буданов

Україна вперше розробляє комплексну стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті. Відповідну міжвідомчу нараду провели на рівні керівництва держави. Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Під головуванням керівника Офісу Президента Кирила Буданова відбулася координаційна нарада за участі міністра закордонних справ, представників уряду, розвідки та профільних експертів. Сторони обговорили поточний стан відносин України з країнами Африки та визначили напрямки їх активізації.

Учасники наради заслухали пропозиції міністерств і окреслили перелік пріоритетних держав як у регіоні Магрибу, так і в Підсахарській Африці. Також розглянули можливості співпраці з міжнародними організаціями та використання фінансових інструментів для просування українських інтересів.

Окрему увагу приділили тому, що раніше Україна була недостатньо представлена в Африці, що обмежувало її вплив у регіоні.

Уперше Україна поставила перед собою мету комплексно впливати на ситуацію на Африканському континенті та захищати український інтерес у цій частині світу. Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця