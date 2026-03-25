13:57 • 5824 перегляди
"Укол для схуднення" чи ризик для здоров'я – чому у США масово судяться з виробниками "Оземпік"
13:06 • 12337 перегляди
Хто має контролювати використання міської землі і чому порушення можуть роками залишатися непоміченими
10:45 • 23315 перегляди
Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі
09:00 • 39658 перегляди
Україна святкує День СБУ - факти з історії національної спецслужби
24 березня, 18:26
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
24 березня, 17:38
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
24 березня, 16:18
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
24 березня, 15:46
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
24 березня, 14:45
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
24 березня, 14:12
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Україна розширює присутність в Африці та готує нову стратегію впливу - Буданов

Київ • УНН

 • 3168 перегляди

Влада розробляє план розширення присутності в Африці для захисту державних інтересів. Визначено пріоритетні країни та інструменти геополітичного впливу.

Україна розширює присутність в Африці та готує нову стратегію впливу - Буданов

Україна вперше розробляє комплексну стратегію розширення відносин і присутності на Африканському континенті. Відповідну міжвідомчу нараду провели на рівні керівництва держави. Про це йдеться в офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Деталі

Під головуванням керівника Офісу Президента Кирила Буданова відбулася координаційна нарада за участі міністра закордонних справ, представників уряду, розвідки та профільних експертів. Сторони обговорили поточний стан відносин України з країнами Африки та визначили напрямки їх активізації.

Учасники наради заслухали пропозиції міністерств і окреслили перелік пріоритетних держав як у регіоні Магрибу, так і в Підсахарській Африці. Також розглянули можливості співпраці з міжнародними організаціями та використання фінансових інструментів для просування українських інтересів.

Окрему увагу приділили тому, що раніше Україна була недостатньо представлена в Африці, що обмежувало її вплив у регіоні.

Уперше Україна поставила перед собою мету комплексно впливати на ситуацію на Африканському континенті та захищати український інтерес у цій частині світу. Україна має підтверджувати свій статус конкурентного та впливового геополітичного гравця

- заявив Кирило Буданов.

За підсумками зустрічі учасники погодили проєкт плану дій, який буде подано на розгляд Кабінету Міністрів. Після затвердження відповідні органи влади отримають доручення щодо реалізації стратегії.

Таким чином, Україна планує системно посилити свою дипломатичну, економічну та безпекову присутність на Африканському континенті.

ПолітикаСвіт
Кабінет Міністрів України
Кирило Буданов
Україна