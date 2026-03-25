Украина расширяет присутствие в Африке и готовит новую стратегию влияния – Буданов
Киев • УНН
Власти разрабатывают план расширения присутствия в Африке для защиты государственных интересов. Определены приоритетные страны и инструменты геополитического влияния.
Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения отношений и присутствия на Африканском континенте. Соответствующее межведомственное совещание было проведено на уровне руководства государства. Об этом говорится в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.
Под председательством руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова состоялось координационное совещание с участием министра иностранных дел, представителей правительства, разведки и профильных экспертов. Стороны обсудили текущее состояние отношений Украины со странами Африки и определили направления их активизации.
Участники совещания заслушали предложения министерств и обозначили перечень приоритетных государств как в регионе Магриба, так и в Субсахарской Африке. Также рассмотрели возможности сотрудничества с международными организациями и использования финансовых инструментов для продвижения украинских интересов.
Отдельное внимание было уделено тому, что ранее Украина была недостаточно представлена в Африке, что ограничивало ее влияние в регионе.
Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинский интерес в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентного и влиятельного геополитического игрока
По итогам встречи участники согласовали проект плана действий, который будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров. После утверждения соответствующие органы власти получат поручения по реализации стратегии.
Таким образом, Украина планирует системно усилить свое дипломатическое, экономическое и безопасностное присутствие на Африканском континенте.
Буданов анонсировал расширение поддержки для ветеранов18.03.26, 19:51 • 7649 просмотров