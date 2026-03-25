Украина расширяет присутствие в Африке и готовит новую стратегию влияния – Буданов

Украина впервые разрабатывает комплексную стратегию расширения отношений и присутствия на Африканском континенте. Соответствующее межведомственное совещание было проведено на уровне руководства государства. Об этом говорится в официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Под председательством руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова состоялось координационное совещание с участием министра иностранных дел, представителей правительства, разведки и профильных экспертов. Стороны обсудили текущее состояние отношений Украины со странами Африки и определили направления их активизации.

Участники совещания заслушали предложения министерств и обозначили перечень приоритетных государств как в регионе Магриба, так и в Субсахарской Африке. Также рассмотрели возможности сотрудничества с международными организациями и использования финансовых инструментов для продвижения украинских интересов.

Отдельное внимание было уделено тому, что ранее Украина была недостаточно представлена в Африке, что ограничивало ее влияние в регионе.

Впервые Украина поставила перед собой цель комплексно влиять на ситуацию на Африканском континенте и защищать украинский интерес в этой части мира. Украина должна подтверждать свой статус конкурентного и влиятельного геополитического игрока